أخبار البلد

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع "قوتة" لإنهاء مشكلة غمر مياه الصرف لطريق أسيوط

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، منطقة مشروع "قوتة" لاستصلاح الأراضي، للوقوف على المراحل النهائية لأعمال إنشاء شبكة الصرف الرئيسية بزمام الـ16 ألف فدان التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لعلاج مشاكل المستثمرين والمزارعين.

​وأكد وزير الزراعة، أن هذه الخطوة، تأتي لإنهاء المعاناة الناتجة عن غمر مياه الصرف لطريق أسيوط الغربي، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ سد ترابي في نطاق جمعية "سنابل الخير" بالمشروع، كإجراء احترازي لحماية الأراضي والطرق المحيطة لحين اكتمال الربط النهائي للمصرف.

وأشار فاروق الى حرص الدولة المصرية، على حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين و المنتجين الزراعيين، موضحاً أن التنسيق يجري على أعلى مستوى بين محافظتي الفيوم وبني سويف لضمان تقديم الخدمات للجمعيات الواقعة في النطاقين، خاصة جمعية سنابل الخير البالغ مساحتها 2000 فدان، والتي تتبع إدارياً محافظة بني سويف وتخضع لإشراف محافظة الفيوم.

ووجه الوزير بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لضمان كفاءة صرف الأراضي، واستمرار التعاون بين وزارتي د والري والمحافظة لضمان عدم تكرار مشكلة غرق الطرق أو الأراضي، مؤكدا على ان الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمنطقة قوتة كمركز واعد للتنمية الزراعية، وسيتم تذليل كافة العقبات الإدارية والفنية.

​من جانبه، أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها لدعم مشروع استصلاح الأراضي بقوتة، مؤكداً أن إنشاء شبكة صرف قوية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج الزراعي وحماية الاستثمارات بالمنطقة.

كما أشار "الأنصاري" إلى التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات، لتحسين كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلاتهم.

الزراعة وزير الزراعة الري

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

