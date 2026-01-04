نجلاء بدر تعلن وفاة ابنة خالتها

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن وفاة ابنة خالتها، معبرة عن حزنها لرحيلها المفاجئ.

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها عبر استوري علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لا إله إلا الله رانيا جلال زايد الأخت الغالية والصديقة بنت خالتي في ذمة الله ".

وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة، أكدت خلالها على أهمية دعم الفن المصري وحماية إرثه الفني والثقافي من أجل الأجيال القادمة.

ونشرت بدر عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: "لو الفن المصري ليس له قيمة، لما تم شراء أعمالنا القديمة من أفلام ومسرحيات وحفلات غنائية.

وتابعت : " ولو لم يكن له قيمة، لما استمر إنتاج أعمال مصرية جديدة بأموال ومساهمات خارجية منذ قديم الزمان.