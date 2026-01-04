قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد
الوطنية للانتخابات: إبلاغ النيابة العامة بشأن تداول بطاقات التصويت خارج لجنة بالبحيرة
ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا
قفزة محدودة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الأحد ٤ يناير من تسليم عدد ١٦٣ نائباً من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، وأشار الأمين العام أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية.

لا يتوفر وصف.

وتابع الأمين العام أنه سيتم استقبال باقي النواب وفقاً للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقاً لترتيب المحافظات المحدد قانوناً، حيث سيتم غداً الإثنين ٥ يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولاً بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقاً بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، وتقوم بعدها الأمانة العامة للمجلس بإخطارهم بموعد لجان الاستقبال لتسليم كارنيهات العضوية.

استقبال النواب الجدد أحمد مناع مجلس النواب الأمانة العامة للمجلس

