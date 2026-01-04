قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أسعار وهمية وتأخر في التسليم.. برلماني يحذر من انهيار الثقة بالسوق العقاري

القطاع العقاري
القطاع العقاري
أميرة خلف

يشهد السوق العقاري،  ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث أن عدم ضبط السوق قد يؤدي إلى ارتباك الأسعار وفقدان الثقة لدى المستثمرين، ما يجعل فرض إجراءات رقابية صارمة وتنظيمية أمرًا ضروريا للحفاظ على استقرار القطاع.


في هذا الصدد، أكد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين .

و أوضح " طنطاوي" في تصريح خاص له أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها.

وأكد عضو البرلمان على ضرورة تدخل الجهات الرقابية وتطبيق إجراءات صارمة لضبط السوق العقاري،  مقترحا تطبيق آليات  لتنظيم البيع والتسليم والالتزام بالأسعار الحقيقية للعقارات  كخطوة أساسية لاستعادة الثقة في السوق وتشجيع الاستثمار .

السوق العقاري مخالفات البناء الاقتصاد القطاع العقاري

