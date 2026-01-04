بمناسبة العام الجديد.. لقاء الخميسي توجه رسالة إلى جمهورها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على نشر الطاقة الإيجابية مع بداية العام الجديد موجهة رسالة إلى جمهورها.

ونشرت لقاء صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "بداية جديدة في سنة جديدة تحمل معها الوفرة والنعمة والبركة والصحة والحب والسلام النفسي"

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي كشفت خلال حوارها في بودكاست “بداية جديدة”، المذاع عبر قناة “الحياة”، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ".

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسئول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسئولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسئوليات مع شريك حياتها.