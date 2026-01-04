قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

شيماء مجدي

شهدت الجولة الميدانية لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، عددا من الإجراءات والتوجيهات الهامة لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.

وفي مستهل الجولة، قام وزير الزراعة بتوزيع 15 آلة “فراطة ذرة شامية” مجانًا على صغار المزارعين بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتوزيع 434 فراطة مُعاد تأهيلها على مستوى محافظات الجمهورية، مع التأكيد على التزام المستفيدين بإتاحة الآلة لجيرانهم من صغار المزارعين، بما يعظم الاستفادة المجتمعية.

وأكد الوزير أهمية التوسع في خدمات الميكنة الزراعية ودعم صغار الحيازات الزراعية (من فدان إلى 3 أفدنة)، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الزراعة المصرية، وتقليل الفاقد، وزيادة الإنتاجية وتحسين دخول المزارعين. كما وجه بالاستمرار في إعادة تأهيل المعدات الزراعية محليًا داخل قطاع الزراعة الآلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى أدوات إنتاج فعالة تخدم المزارع مباشرة في الحقل.

وفيما يتعلق بمحصول القمح، شدد وزير الزراعة على أهمية التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض، وعلى رأسها صنف سدس 14، مع الالتزام بسعر توريد القمح المُعلن مسبقًا بقيمة 2350 جنيهًا للإردب، وتشجيع المزارعين على التوريد، واستهداف توريد 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح رغيف الخبز المدعم.

ووجه علاء فاروق بضرورة تكثيف التواجد الميداني لمهندسي الإرشاد الزراعي، لتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين طوال الموسم الزراعي.

وفيما يخص ملف الأسمدة المدعمة، شدد وزير الزراعة على الالتزام الكامل بتوفير الأسمدة للمزارعين، وتوزيعها حصريًا من خلال منظومة كارت الفلاح، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، وعدم فرض أي زيادات أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وحذر الوزير من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستضرب بيد من حديد ضد محاولات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات.

وخلال زيارته لمشروع قوتة بمحافظة الفيوم، وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الرئيسية على مساحة 16 ألف فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لإنهاء مشكلات الغرق وحماية الأراضي والطرق، مع التأكيد على التنسيق بين محافظتي الفيوم وبني سويف لضمان تقديم الخدمات الزراعية للجمعيات الواقعة في النطاق المشترك، وعلى رأسها جمعية سنابل الخير.

وأكد وزير الزراعة في ختام الجولة على دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتذليل العقبات الإدارية والفنية أمام المستثمرين والمزارعين، واعتبار منطقة قوتة أحد المراكز الواعدة للتنمية الزراعية المستدامة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري.

