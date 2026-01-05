منصات عالمية ترصد أحدث أخبار التقنية والاستثمار في الشركات الناشئة

تعد منصة TechCrunch واحدة من أبرز المصادر العالمية لمتابعة أخبار الشركات الناشئة والتكنولوجيا، مع تركيز على أخبار التمويل، وصفقات الاستحواذ، وإطلاق المنتجات الجديدة في مجالات البرمجيات والعتاد والذكاء الاصطناعي.​

وتوفر المنصة قسمًا مخصصًا للشركات الناشئة يعرض تحليلات حول نماذج الأعمال واستراتيجيات النمو، إلى جانب تغطية دورية لصناديق رأس المال المغامر والاتجاهات الاستثمارية التي تشكّل خريطة الابتكار عالميًا.​

أخبار تقنية لحظية من أسواق العالم

يقدّم قسم التكنولوجيا في وكالة رويترز تغطية مستمرة لأبرز تطورات شركات التقنية الكبرى، وأسواق الرقاقات، و الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أخبار الإدراجات في البورصات، والجوانب التنظيمية المرتبطة بعمالقة التكنولوجيا.​

وتشمل التغطية أخبارًا آنية عن شركات مثل سامسونج وبايدو وغيرها، بالإضافة إلى تقارير معمقة عن الاستثمارات في البنية التحتية السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحوّلات قطاع مراكز البيانات.​

موجزات يومية لأخبار الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة

يقدّم موقع TechStartups سلسلة «Top Tech News Today: AI & Startup Stories» التي تُلخّص يوميًا أبرز أخبار الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة حول العالم، بما في ذلك جولات تمويل كبيرة لشركات تعمل في الرقاقات والذكاء الاصطناعي الحيوي (Bio‑AI) والأمن السيبراني.​

وتعرض هذه الموجزات تفاصيل عن طروحات أولية مرتقبة، واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات في شركات ناشئة في مجالات مثل رقاقات الذكاء الاصطناعي، والطاقات البديلة، ومنصات الأمان السحابي، مع ربطها بسياق السباق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.​