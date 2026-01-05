قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد؟
حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو
تكنولوجيا وسيارات

منصات عالمية ترصد أحدث أخبار التقنية والاستثمار في الشركات الناشئة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تعد منصة TechCrunch واحدة من أبرز المصادر العالمية لمتابعة أخبار الشركات الناشئة والتكنولوجيا، مع تركيز على أخبار التمويل، وصفقات الاستحواذ، وإطلاق المنتجات الجديدة في مجالات البرمجيات والعتاد والذكاء الاصطناعي.​

وتوفر المنصة قسمًا مخصصًا للشركات الناشئة يعرض تحليلات حول نماذج الأعمال واستراتيجيات النمو، إلى جانب تغطية دورية لصناديق رأس المال المغامر والاتجاهات الاستثمارية التي تشكّل خريطة الابتكار عالميًا.​

أخبار تقنية لحظية من أسواق العالم

يقدّم قسم التكنولوجيا في وكالة رويترز تغطية مستمرة لأبرز تطورات شركات التقنية الكبرى، وأسواق الرقاقات، و الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أخبار الإدراجات في البورصات، والجوانب التنظيمية المرتبطة بعمالقة التكنولوجيا.​

وتشمل التغطية أخبارًا آنية عن شركات مثل سامسونج وبايدو وغيرها، بالإضافة إلى تقارير معمقة عن الاستثمارات في البنية التحتية السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحوّلات قطاع مراكز البيانات.​

موجزات يومية لأخبار الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة

يقدّم موقع TechStartups سلسلة «Top Tech News Today: AI & Startup Stories» التي تُلخّص يوميًا أبرز أخبار الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة حول العالم، بما في ذلك جولات تمويل كبيرة لشركات تعمل في الرقاقات والذكاء الاصطناعي الحيوي (Bio‑AI) والأمن السيبراني.​

وتعرض هذه الموجزات تفاصيل عن طروحات أولية مرتقبة، واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات في شركات ناشئة في مجالات مثل رقاقات الذكاء الاصطناعي، والطاقات البديلة، ومنصات الأمان السحابي، مع ربطها بسياق السباق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.​

الذكاء الاصطناعي منصات عالمية شركات التقنية الكبرى

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

الدكتور أسامة فخري الجندي

عالم بالأوقاف: حفظ المال وحسن التصرف فيه طريق لمحبة الله

الزكاة

كيف يمكن احتساب قيمة زكاة المال؟.. أمين الإفتاء يجيب

التوبة من الذنب

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟.. أمين الإفتاء: لا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

