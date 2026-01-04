محافظ الإسكندرية: ازالة الأكشاك والمحطات غير المستغلة بسيدي بشر

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية بشارع عبد السلام عارف و ميدان الفسحة بمنطقة سيدي بشر نطاق حي منتزه أول، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الحد من عشوائية الباعة الجائلين وتعديات المحال على الأرصفة وفي ضوء استراتيجة المحافظة لاستغلال المساحات لفتح محاور مرورية جديدة والقضاء على التكدس المروري.

وخلال جولته بشارع عبد السلام عارف؛ شدد الفريق أحمد خالد على رئيس حي منتزه أول بسرعة الانتهاء من أعمال أعادة الشيء لأصله وترميم الأسفلت بالشارع عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة و زيادة عدد مرات رفع المخلفات من محيط الترام بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتنظيم سير السيارات في شارع عبد السلام عارف (السيوف ترام) ليصبح اتجاه واحد و ذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من عشوائية السير بالشارع، مؤكداً على التحفظ على مركبات التوك توك المخالفة، و إزالة كافة تعديات المحال على الأرصفة والطريق العام، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحال، والتحقق من توفر عناصر الأمن الصناعي بالمنشآت وخاصة انها محاطة بمناطق سكنية .

ووجه محافظ الإسكندرية بازالة الأكشاك ومحطات الركاب غير مستغلة ورفع المركبات المتهالكة لاستغلال تلك المساحات لتوسعة الشارع وفتح محاور مرورية جديدة ؛ كما كلف رئيس حي منتزه أول بصيانة أعمدة الإنارة و إزالة أي تعديات من الباعة الجائلين بمحيط الترام .

واستمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أهالي منطقة سيدي بشر ؛ والتي تضمن إزالة تعديات المقاهي والمحال بشارع جمال عبد الناصر والعيسوي، و إزالة فروشات الباعة الجائلين من محيط الترام، موجهاً رئيس الحي بسرعة التعامل مع شكاوى الأهالي.