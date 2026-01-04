تقلبات عاطفية.. عبير فؤاد تكشف عن حظ مواليد برج الميزان في 2026

مع بداية العام الجديد 2026، يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة توقعات الأبراج وما يحمله كل برج في هذا العام.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الميزان الذي يبدأ من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، عن توقعات 2026.

توقعات برج الميزان 2026

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي



- إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

عام 2026 هو عام رائع آخر لتقوية علاقتك بالطرف الآخر. مع بداية عام 2026، قد تكون هناك ضغوط أو سوء تفاهم عابر، ومع ذلك بعد أسبوعين من بداية العام.. تصر على توطيد علاقتك بمن تحب على المدى الطويل. مهما كانت تجربتك مع شريك حياتك، فإن هذه الفترة تُهيئك للمشاركة والاستماع والألفة. إنها سنة ممتازة لإعادة التواصل وصياغة نشاطات عديدة ومشتركة تُحقق لكما الرفاهية.

- إذا كنت غير مرتبط:

قد تعاني من تقلبات عاطفية.. مع أن عام 2026 ليس عامًا سلبيًا، إلا أنه مناسب للتواصل والتعرّف على أشخاص جدد، لكن فرصتك في مقابلة شخص يُحدث ثورة في حياتك ضئيلة.. عليك التحلي بالصبر.

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني والمالي



في انتظارك عام جديد مُشرق، ورغم قسوة الظروف في أول العام.. ابتداءً من الثلث الأخير من شهر أبريل، تصبح الظروف أفضل، وقد تظهر لك عقود وفرص جديدة. أيضا ابتداءً من شهر يوليو.. كل شيء يسير في صالحك. الحظ حليفك، وكل ما تقوم به سينجح. بالنسبة لبعض مواليد الميزان، سيشهد عام 2026 فترة من الإنجاز المهني حيث كل شيء ممكن.. مكانة أفضل أو المضي في مسار ناجح. بالنسبة للبعض الآخر، يجدون أن مهاراتهم مطلوبة ومعترف بها أخيرًا.

في الأمور المالية.. لن تواجه أي صعوبات كبيرة. بحكمتك.. ستحرص على الحفاظ على ميزانية متوازنة، وستكون أكثر حرصًا في مصاريفك، وتدير ميزانيتك بحكمة.



توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي



ابتداءً من شهر يونيو: ستشعر بطفرة بدنية رائعة من الطاقة. ستتمكن حينئذٍ من تحمّل جميع مسؤولياتك. مهما كنت تفعل أو تمرّ به، سيمكنك التغلب على كل المتاعب. بالنسبة للبعض، سيشهد النصف الثاني من العام حلّا لمشكلة صحية مزمنة، فقط ابتداء من 26 يناير: يجب أن تقوي مناعتك وتحمي نفسك من العدوى، وتحافظ على سلامتك في الحركة والقيادة.