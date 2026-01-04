غدا الإثنين.. ضي الثقافي يناقش رواية "المسحور" بحضور نخبة من الأدباء والنقاد والصحفيين

يستضيف صالون ضي الثقافي غدًا الاثنين 5 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، ندوة توقيع ومناقشة رواية "المسحور" للكاتب الصحفي والأديب إبراهيم شعبان، بحضور نخبة من رموز الأدب والثقافة والصحافة.

يتناول النقاش، أبعاد الرواية الفنية والسردية، بمشاركة الناقدة الدكتورة منال رضوان، والكتاب الصحفيين محمد الشافعي وماهر زهدي ومحمد الشرشابي، والناشر باسل سمك، مؤسس دار الباسل للنشر، فيما تدير الحوار الكاتبة الصحفية هالة شيحة.

وتجسد رواية "المسحور"، تجربة سردية غنية تقدم صورة عالمية عن القرية المصرية، عبر شخصيات حية تخوض صراعات إنسانية ودرامية، في حبكة تمزج بين الواقع وسحر الموروث الشعبي، ما يجعلها تجربة روائية متفردة تستحق التأمل والنقاش.

يشهد الحدث، تفاعلًا مفتوحًا مع الجمهور وعرضًا لمقتطفات من الرواية، يليها توقيع المؤلف للنسخ الأولى.

ويقام الصالون في جاليري ضي الزمالك، 24 شارع حسن عاصم من شارع البرازيل، بالتزامن مع معرض الفن التشكيلي الكبير "عائلة السماحي"، الذي تنظمه مؤسسة أتيليه العرب برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن برنامجها الثقافي والفني للعام 2026.