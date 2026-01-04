محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية تقضي بإلغاء عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لابن قرية الفردان

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسماعيليه بإلغاء عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لابن قرية الفردان في قضية حيازة مواد مخدرة.



وصرح المستشار محمد نصر الله ، محامي الجنايات بمدن القناة وسيناء، أنه بعد ملحمه قانونيه كُبرى، تمكن من اقتناص حكما غاليا من أمام محكمة جنايات مستأنف الإسماعيليه بإلغاء عقوبة السجن المشدد عشر سنوات والقضاء مجددا ببراءة م خ ع ] ابن قرية الفران الكيلو ١١.

دارت أحداث الواقعه

حول ان ضباط الاداره العامه لمكافحة المخدرات تمكنت من تحرير واقعه للمتهم م ع ع وذلك بعد إستصدار إذن من نيابة الاسماعيليه الكليه وبعد اتهامه بحيازة وإحراز كمية 10 كيلو من مخدر الحشيش وكذا 6 كيلو من مخدر الهيدرو وتحرير محضر ضبط بذلك.

ولكن تمكن بإثبات الدفوع القانونيه السديده الشكليه منها والموضوعيه وذلك بعد مرافعه تجاوزت نصف ساعة، استطاع المستشار محمد نصر الله اقتناص حكم البراءه لإبن قرية الفردان بالكيلو ١١.