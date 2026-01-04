قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استمرار فعاليات مكاتب التحفيظ بالوادي الجديد ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تفعيل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وذلك تحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، بكافة أرجاء المحافظة ضمن الفعاليات الكبرى لـ مبادرة صحح مفاهيمك، التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير.


خطوة محورية في بناء الوعي

وقالت مديرية الأوقاف في بيان، إن هذه المكاتب لا يتوقف دورها عند حدود التلقين والحفظ فحسب؛ بل تمتد لتكون منارات تربوية ومحاضن فكرية تجمع بين حفظ آيات الذكر الحكيم وبين فهم مقاصده الشريفة التي تدعو إلى التسامح والتعايش وحب الوطن، بما يضمن بناء جيل محصن بالوعي والقيم الأخلاقية الرفيعة.

​وأكدت المديرية أن المسجد سيظل دائما الحصن المنيع الذي تنطلق منه قيم الحق والخير، وأن مبادرة صحح مفاهيمك تمثل خطوة محورية في  بناء الوعي، حيث يمتزج نور القرآن بضياء الفهم الصحيح ليشكلا معا درعا واقيا لأبنائنا ضد كافة أشكال الغلو والتطرف، سعيا نحو مستقبل مشرق يسوده العلم والفضيلة تحت راية منهج الأوقاف الوسطي المستنير.

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

