استمرار فعاليات مكاتب التحفيظ بالوادي الجديد ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تفعيل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وذلك تحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، بكافة أرجاء المحافظة ضمن الفعاليات الكبرى لـ مبادرة صحح مفاهيمك، التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير.



خطوة محورية في بناء الوعي

وقالت مديرية الأوقاف في بيان، إن هذه المكاتب لا يتوقف دورها عند حدود التلقين والحفظ فحسب؛ بل تمتد لتكون منارات تربوية ومحاضن فكرية تجمع بين حفظ آيات الذكر الحكيم وبين فهم مقاصده الشريفة التي تدعو إلى التسامح والتعايش وحب الوطن، بما يضمن بناء جيل محصن بالوعي والقيم الأخلاقية الرفيعة.

​وأكدت المديرية أن المسجد سيظل دائما الحصن المنيع الذي تنطلق منه قيم الحق والخير، وأن مبادرة صحح مفاهيمك تمثل خطوة محورية في بناء الوعي، حيث يمتزج نور القرآن بضياء الفهم الصحيح ليشكلا معا درعا واقيا لأبنائنا ضد كافة أشكال الغلو والتطرف، سعيا نحو مستقبل مشرق يسوده العلم والفضيلة تحت راية منهج الأوقاف الوسطي المستنير.