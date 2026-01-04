قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامه فيصل يتعرض للإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية.. تفاصيل

أسامه فيصل يتعرض لإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية
أسامه فيصل يتعرض لإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تعرض أسامه فيصل  لاعب منتخب مصر للإصابة وخضوعه لتدريبات تأهيلية.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تعرض أسامه فيصل لكدمة ويخضع لتدريبات تأهيلية وغيابه عن لقاء مصر وبنين".


اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته، على ملعب تغازوت؛ استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء غدٍ الإثنين، في أغادير، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير.

وخضع مهند لاشين لتدريبات تأهيلية استعدادًا لمباراة بنين؛ بعد إصابته بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا، كما خضع أسامة فيصل لتدريبات تأهيلية؛ بعد تعرضه لكدمة في وجه القدم، وشارك في جزء من مران اليوم.

ويسعى المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا.

وتأهل الفراعنة- الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 مرات- إلى دور الـ 16؛ بعد اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين بصعوبة على زيمبابوي بنتيجة 2 - 1 وجنوب أفريقيا 1 - صفر، وأخيرا التعادل السلبي أمام أنجولا في مباراة خاضها حسام حسن بالصف الثاني؛ لإراحة نجوم الفريق، وتفادي المزيد من الغيابات بسبب تراكم الإنذارات.

