نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان ملفت

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون البيج المصنوع من القماش اللامع.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.