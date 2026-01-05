قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لو مش مرتبط.. هذه الشهور بشرى خير لمواليد برج العقرب

برج العقرب
برج العقرب
هاجر هانئ

كشف المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لـ صدى البلد، عن توقعات برج العقرب الذي يبدأ من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر على الصعيد العاطفي و الصحي و المهني و المالي أيضا.

توقعات برج العقرب 2026
 

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي


-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا: 
سيسمح لك النصف الأول من عام 2026، بازدهار حياتك الزوجية وتحسينها. إنه الوقت الأمثل لمناقشة مشاريعك ورغباتك وتطلعاتك مع من تحب، أو للتفكير في كيفية تنمية علاقتك بالطرف الآخر في المستقبل. استفد من هذا الهدوء السماوي لإعادة التواصل والتقارب.
-    إذا كنت غير مرتبط: 
قد تظل فترة طويلة من العام مصرا على الوحدة وعدم الارتباط، فقط في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ستبدأ الأمور بالتغيير.. حينئذٍ من الممكن أن تعرف لقاءً مثيرًا.

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني والمالي


في العام الجديد، وخاصةً ابتداء من منتصف فبراير.. تميل نحو مراجعة التزاماتك ومسؤولياتك المتنوعة. علاقتك بعملك تشهد تحولًا تدريجيًا. ونتيجةً لذلك، ستعيد تقييم أولوياتك خلال الأشهر القادمة. بالنسبة لبعض مواليد العقرب، ستقودهم الكواكب في عام 2026 إلى إدارة وقتهم بشكل مختلف وتنظيم أنفسهم بشكل أفضل. كما أن النصف الأول من العام إيجابي للغاية للتفكير في التدريب أو تحسين بعض مهاراتك الحالية.
في الأمور المالية.. سيقودك عام 2026 إلى أن تكون أكثر حرصًا على أموالك. الإنفاق دون تفكير أمر غير وارد. تميل نحو أن تكون حذرا وأكثر يقظة، حتى أن البعض قد يظهرون بمظهر البخيل في نظر الأصدقاء أو الأقارب.

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي


في سنة 2026 دخول الكواكب لمنزل الصحة الإيجابي سيشجعك على الاهتمام بنفسك، والاهتمام بتوازنك النفسي. ابتداءً من يناير وفبراير، ستعرف كيف تدير طاقتك ووقت راحتك بشكل أفضل للحفاظ على أفضل حال، فقط عليك أن تقوي مناعتك وتحمي نفسك من العدوى حتى 25 أبريل.

برج العقرب توقعات برج العقرب 2026 عبير فؤاد

