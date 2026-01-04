رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. والزيادة في الأسعار طبيعية

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك سحب شديد على الدواجن وجميع أنواع الطيور خاصة مع قرب شهر رمضان، مشيرا إلى أنه كان هناك منتجين يبيعون بأقل من التكلفة

وانخفض سعر الكتكوت بعد أن كان بـ 50جنيه ولكن انخفض لـ 12 جنيه.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفترة القادمة سيتم حقيق أرباح معتدلة، مؤكدا أن وزير الزراعة أعطى توجيهاته لتنشيط قطاع الدواجن وأعطى تعليماته للبنك الزراعي لتطوير المزارع المفتوحة حفاظا على الثرورة الداجنة.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه وصلنا للاكتفاء الذاتي من الدواجن، مؤكدا أنه لدينا فائض قد يتم تصديره

والزيادة في الأسعار طبيعية، وليست كبيرة وتأتي تزامنا مع أعياد الأقباط وقرب شهر رمضان.