رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا توجد حالات سعار بين كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بعض المواطنين لا تعود إلى مرض السعار، وإنما نتيجة شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما يدفعها أحيانًا للنباح أو الهجوم على البشر.

استراتيجية واضحة

وأوضح الأقنص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تعتمد استراتيجية واضحة للسيطرة على ظاهرة كلاب الشوارع، تعتمد على التطعيم ضد السعار والتعقيم، باعتبارهما الحلين الأساسيين دون الإضرار بالتوازن البيئي.

أعداد الكلاب

وأشار إلى أن أعداد الكلاب تشهد زيادة ملحوظة تتضاعف خلال موسم التزاوج، وهو ما يفسر ارتفاع أعدادها في الشوارع خلال هذه الفترة.

استراتيجية 2030

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن استراتيجية 2030، التي تهدف للقضاء على السعار بشكل نهائي، من خلال التوسع في برامج التعقيم والتطعيم، مع مراعاة العوامل الموسمية التي تؤثر على أعداد الكلاب.

وشدد الأقنص على أن الهيئة لا تستخدم القتل بالسم أو الخرطوش، موضحًا أن الأساليب الإنسانية والعلمية هي الحل الأمثل، مؤكدًا أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد ثلاث مرات سنويًا، وكل مرة نحو 12 جروًا، لذا فإن نزع رحم الإناث يمثل حلًا فعالًا لتقليل الأعداد على المدى المتوسط، وهو أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الحالية.

المعايير البيطرية المعتمدة

وتابع الأقنص أن الهيئة توفر عيادات بيطرية مجهزة داخل أماكن إيواء الكلاب لضمان الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج التطعيم والتعقيم وفق المعايير البيطرية المعتمدة، بما يضمن إدارة الظاهرة بشكل علمي وإنساني.