رئيس اتحاد الغرف السياحية: نزلة السمان أفضل منطقة تطيل مدة زيارة السائح
رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. والزيادة في الأسعار طبيعية
بعد نجاحه في الانتخابات.. نائب: الصحة والتعليم أولوية ببرلمان 2026
حسين فهمي عن فيلم الملحد: لم أقلق بل تحمست
قمار أونلاين.. طالب ثانوي ينهي حياته بعد خسارته 350 ألف جنيه في تطبيق مراهنات
عمرو مصطفى: الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا.. وراضٍ عما قدمته ومتفائل بالقادم
عمرو مصطفى عن نجاح أغنية خطّفوني: حسيت إن ربنا بيكافئني على صبري وتعبي
رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول جرينلاند
خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
توك شو

رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا توجد حالات سعار بين كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بعض المواطنين لا تعود إلى مرض السعار، وإنما نتيجة شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما يدفعها أحيانًا للنباح أو الهجوم على البشر.

استراتيجية واضحة

وأوضح الأقنص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تعتمد استراتيجية واضحة للسيطرة على ظاهرة كلاب الشوارع، تعتمد على التطعيم ضد السعار والتعقيم، باعتبارهما الحلين الأساسيين دون الإضرار بالتوازن البيئي. 

أعداد الكلاب 

وأشار إلى أن أعداد الكلاب تشهد زيادة ملحوظة تتضاعف خلال موسم التزاوج، وهو ما يفسر ارتفاع أعدادها في الشوارع خلال هذه الفترة.

استراتيجية 2030

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن استراتيجية 2030، التي تهدف للقضاء على السعار بشكل نهائي، من خلال التوسع في برامج التعقيم والتطعيم، مع مراعاة العوامل الموسمية التي تؤثر على أعداد الكلاب.

وشدد الأقنص على أن الهيئة لا تستخدم القتل بالسم أو الخرطوش، موضحًا أن الأساليب الإنسانية والعلمية هي الحل الأمثل، مؤكدًا أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد ثلاث مرات سنويًا، وكل مرة نحو 12 جروًا، لذا فإن نزع رحم الإناث يمثل حلًا فعالًا لتقليل الأعداد على المدى المتوسط، وهو أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الحالية.

 المعايير البيطرية المعتمدة

وتابع الأقنص أن الهيئة توفر عيادات بيطرية مجهزة داخل أماكن إيواء الكلاب لضمان الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج التطعيم والتعقيم وفق المعايير البيطرية المعتمدة، بما يضمن إدارة الظاهرة بشكل علمي وإنساني.

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

