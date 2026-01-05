قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026
دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها
يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة
ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل
200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق
فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
توك شو

برلماني صومالي: نخوض حربا مصيرية ضد الحركات الإرهابية وخوارج العصر

الصومال
الصومال
محمد شحتة

قال الدكتور عبدالله فارح، عضو البرلمان الصومالي، إن الصومال تخوض حربًا مصيرية ضد التنظيمات الإرهابية، سواء تنظيم «داعش» أو حركة «الشباب»، واصفًا إياهم بـ«خوارج هذا العصر».

وأوضح خلال استضافته مع الإعلامي همام مجاهد، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضغطًا عسكريًا متواصلًا لمحاصرة هذه الجماعات والقضاء على خطرها، مؤكدًا أن الجيش الصومالي نجح خلال الفترة الماضية في تحرير مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرتهم.

وأشار فارح إلى أن العمليات الأخيرة شهدت استهداف عدد من القيادات الرئيسية في حركة الشباب، من بينهم مسؤول بارز عن التفجيرات التي كانت تستهدف المدنيين في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى من البلاد، لافتًا إلى أن ضرب القيادات والكادر التنظيمي للحركة يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية محاصرة الإرهاب وتحرير الأرض.

وأكد عضو البرلمان الصومالي أن الجيش يحقق تقدمًا ملموسًا على الأرض، مدعومًا بارتفاع الروح المعنوية لدى القوات، في إطار خطة تستهدف تطهير جميع الحواضر والمدن والقرى من العناصر الإرهابية، وصولًا إلى تحرير كامل الأراضي الصومالية من سيطرتهم.

الصومال البرلمان الصومالي أرض الصومال صوماليلاد التنظيمات الإرهابية خوارج

