مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لـ"أب ولكن" وقنوات العرض

يواصل صناع مسلسل"أب ولكن" ، من بطولة محمد فراج تصوير أحداث العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم .

محمد فراج

قصة العمل:

تدور أحداث العمل فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الي قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح العمل وجهه نطر الأب في تلك القوانين.

محمد فراج

العمل يتم تصويره حاليًا حيث من المقرر ان يتم تصويره عدد كبير من أحداثه فى خارجيًا فى أماكن حقيقة ومنها قاعات المحكمة.

ياسمين أحمد كامل

أبطال العمل:

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تاليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

سلوي عثمان

ومن المقرر ان تجسد الفنانة هاجر احمد دور زوجة محمد فراج ، وتجسد الفنانة سلوي عثمان دور والدته، بين تجسد هايدي عبد الخالق دور حماته، ويجسد محمد ابو داود دور خاله .

هاجر أحمد

حلقات العمل وقنوات العرض:

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم الحياة ، CBC ، DMC ، ON E .

مخرجة ومؤلفة العمل:

تتؤلي إخراج وكتابة العمل ياسمين أحمد كامل، والتى قدمت العمل قبل الماضي، واحد من اهم الاعمال التليفزيونية وهو مسلسل"لأعلي نسبة مشاهد"، كمت قدمت حكاية بدون ضمان، والتى حققت نجاح كبير وقت عرضها.