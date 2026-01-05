قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بساعة أوبو واتش إس

ساعة أوبو واتش إس
ساعة أوبو واتش إس
لمياء الياسين

أطلقت شركة أوبو ساعة أوبو واتش إس عالميًا، وهي ساعة ذكية مليئة بالميزات مع أداء عرض قوي وقدرات شاملة لتتبع الصحة

مواصفات ساعة أوبو إس

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل وكثافة 317 بكسل لكل بوصة. أبرز ما يميزها هو سطوعها الأقصى الذي يصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن وضوحها في ضوء الشمس. 

يبلغ سمك هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 8.9 ملم، ويزن 35 جرامًا بدون السوار و تعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 7.1 ومعالج BES2800BP وذاكرة تخزين EMMC سعة 4 جيجابايت، وتوفر خيارات تخصيص واسعة من خلال واجهات ساعة متعددة تناسب مختلف المناسبات.

مواصفات ساعة أوبو إس

ميزات ساعة أوبو إس
 

تأتي ساعة أوبو واتش إس بميزات تتبع اللياقة البدنية أكثر من 100 نمط تمرين مع خيارات قابلة للتخصيص وتحليل وضعية الجسم
تستخدم الساعة نظام مراقبة صحية مزودًا بمستشعر لمعدل ضربات القلب بثمانية قنوات، ومستشعر لنسبة الأكسجين في الدم بستة عشر قناة، ومستشعر لدرجة حرارة المعصم. وتقدم الساعة لمحة سريعة عن الصحة كل 60 ثانية، وتحليلًا للنوم، وتتبعًا للإجهاد، وتقييمات متكاملة للحالة الذهنية والجسدية. وتتميز الساعة بمتانة عالية، حيث تتوافق مع معايير IP68 ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM). كما تحافظ خاصية اللمس المقاوم للرذاذ على استجابة الشاشة حتى في حالة البلل.
تشمل خيارات الاتصال تقنية بلوتوث 5.2، وإمكانية إقران هاتفين عبر منصات متعددة، وإرسال الرسائل من على المعصم، ودعم بطاقات الدخول. كما يُحسّن نظام تحديد المواقع ثنائي النطاق L1+L5 دقة تحديد الموقع. ويمكن للمستخدمين التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة وتشغيل كاميرا هواتفهم عن بُعد من خلال الساعة.

توفر البطارية بسعة 339 مللي أمبير/ساعة عمرًا يصل إلى 10 أيام كحد أقصى، وحوالي 7 أيام في الاستخدام العادي. وهي متوافقة مع أنظمة Android 9.0+ و iOS 14.0+، مما يجعلها متاحة على منصات الهواتف الذكية الرئيسية.

تأتي الساعة بالعديد من الملحقات مثل كابل شحن مدمج، ودليل المستخدم، ووثائق السلامة وتعد الألوان المتوفرة هي الأسود والفضي اللامع.

شركة أوبو ساعة أوبو ساعة أوبو واتش ساعة ذكية شاشة AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن تقييم اختطاف مادورو

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن التعليق على واقعة اختطاف مادورو

أرشيفية

هبوط طائرة اضطراريا في ميونخ بعد ظهور رائحة احتراق داخلها

خلال زيارته لبكين .. رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

خلال زيارته لبكين.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد