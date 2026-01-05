بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بساعة أوبو واتش إس

أطلقت شركة أوبو ساعة أوبو واتش إس عالميًا، وهي ساعة ذكية مليئة بالميزات مع أداء عرض قوي وقدرات شاملة لتتبع الصحة

مواصفات ساعة أوبو إس

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل وكثافة 317 بكسل لكل بوصة. أبرز ما يميزها هو سطوعها الأقصى الذي يصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن وضوحها في ضوء الشمس.

يبلغ سمك هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 8.9 ملم، ويزن 35 جرامًا بدون السوار و تعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 7.1 ومعالج BES2800BP وذاكرة تخزين EMMC سعة 4 جيجابايت، وتوفر خيارات تخصيص واسعة من خلال واجهات ساعة متعددة تناسب مختلف المناسبات.

ميزات ساعة أوبو إس



تأتي ساعة أوبو واتش إس بميزات تتبع اللياقة البدنية أكثر من 100 نمط تمرين مع خيارات قابلة للتخصيص وتحليل وضعية الجسم

تستخدم الساعة نظام مراقبة صحية مزودًا بمستشعر لمعدل ضربات القلب بثمانية قنوات، ومستشعر لنسبة الأكسجين في الدم بستة عشر قناة، ومستشعر لدرجة حرارة المعصم. وتقدم الساعة لمحة سريعة عن الصحة كل 60 ثانية، وتحليلًا للنوم، وتتبعًا للإجهاد، وتقييمات متكاملة للحالة الذهنية والجسدية. وتتميز الساعة بمتانة عالية، حيث تتوافق مع معايير IP68 ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM). كما تحافظ خاصية اللمس المقاوم للرذاذ على استجابة الشاشة حتى في حالة البلل.

تشمل خيارات الاتصال تقنية بلوتوث 5.2، وإمكانية إقران هاتفين عبر منصات متعددة، وإرسال الرسائل من على المعصم، ودعم بطاقات الدخول. كما يُحسّن نظام تحديد المواقع ثنائي النطاق L1+L5 دقة تحديد الموقع. ويمكن للمستخدمين التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة وتشغيل كاميرا هواتفهم عن بُعد من خلال الساعة.

توفر البطارية بسعة 339 مللي أمبير/ساعة عمرًا يصل إلى 10 أيام كحد أقصى، وحوالي 7 أيام في الاستخدام العادي. وهي متوافقة مع أنظمة Android 9.0+ و iOS 14.0+، مما يجعلها متاحة على منصات الهواتف الذكية الرئيسية.

تأتي الساعة بالعديد من الملحقات مثل كابل شحن مدمج، ودليل المستخدم، ووثائق السلامة وتعد الألوان المتوفرة هي الأسود والفضي اللامع.