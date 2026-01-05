قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة

سل
سل
همت الحسينى

واصل مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، وفريقه البحثي «سلام لاب» بقيادة الدكتور هشام سلام، خلال عام 2025، تحقيق إنجازات أكاديمية وبحثية نوعية، عكست ريادة الجامعة في مجال علوم الحفريات.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن ما حققه مركز الحفريات الفقارية خلال العام يمثل نموذجًا مشرفًا للمدرسة البحثية المصرية القادرة على المنافسة عالميًّا، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تُترجم رؤية الجامعة في الاستثمار في الكفاءات العلمية الشابة، وبناء مراكز تميّز بحثي ذات تأثير ممتد على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد عام 2025 إنجازاتٍ بارزة في مجال الاكتشافات العلمية؛ حيث جرى توثيق واكتشاف جنسين جديدين من الثدييات آكلات اللحوم، هما «باستيتودون» و«سخمتوبس»، إلى جانب توثيق اكتشاف تمساح الوادي «وادي سوكس» بوصفه جنسًا ونوعًا جديدين من التماسيح.

كما نفّذ المركز أكثر من اثنتي عشرة بعثة استكشافية ميدانية داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب مشاركة أعضاء الفريق في بعثات بحثية بولايتَي نورث داكوتا وأوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد أعضاء سلام لاب، خلال العام عددًا كبيرًا من الجوائز والتكريمات، من أبرزها اختيار الدكتور هشام سلام شخصية العام في مجال البحث العلمي بجامعة المنصورة، ضمن جوائز Mansoura Top Stars Award 2025، ومنحه درع التميّز كإحدى قصص النجاح البارزة خلال عيد العلم السادس عشر. كما كرّمت جامعة المنصورة كلًّا من الدكتورة سناء السيد والدكتورة شروق الأشقر تقديرًا لتميّزهما العلمي.

وفازت الدكتورة شروق الأشقر بجائزة أفضل بحث علمي في الحفريات الفقارية لعام 2025 من دورية Journal of Vertebrate Paleontology، فيما حصلت الدكتورة سناء السيد على جائزة DEEP Award من جمعية الحفريات الأمريكية، فضلًا عن حصول عدد من أعضاء الفريق على منح بحثية دولية مرموقة من جامعات ومؤسسات أمريكية وبريطانية متخصصة.

وفي إطار دعم التعاون الدولي ونقل الخبرات، استضاف المركز خلال عام 2025 الخبير الدولي الدكتور جو جرانكي من جامعة أوهايو، لتدريب الطلاب على ترميم الحفريات والنمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد، كما استضاف البروفيسور يوليوس جورجاليس من أكاديمية البحث العلمي البولندية للعمل البحثي المشترك وإلقاء محاضرة علمية متخصصة.

ونُفِّذت زيارات علمية لمتاحف التاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن مبادرة توثيق التاريخ الطبيعي المصري، إلى جانب تنظيم تدريب صيفي علمي، وسلاسل محاضرات متخصصة في التطور وتاريخ الحياة على الأرض، ورقمنة الحفريات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم الحفريات.

وشهد عام 2025 إنجازات أكاديمية بارزة، تمثّلت في حصول الدكتورة شروق الأشقر على درجة الدكتوراه في الحفريات الفقارية من جامعة المنصورة، كأول باحثة من طلاب المركز تنال هذه الدرجة، إلى جانب حصول الدكتورة سارة صابر على درجة الدكتوراه في الحفريات الفقارية من جامعة أسيوط، كأول باحثة في هذا التخصص بجامعات صعيد مصر.

كما نجح فريق المركز في نشر أربع أوراق بحثية في دوريات علمية دولية مرموقة تناولت حفريات التماسيح والثدييات وتطور أدمغة الحيتان، فضلًا عن ثلاثة أبحاث أخرى قيد النشر، والمشاركة بعشرة ملخصات بحثية في مؤتمرات علمية دولية متخصصة، والإشراف العلمي على ثلاثة طلاب دكتوراه وطالب ماجستير، مع الإعداد الأكاديمي لاثنين آخرين للدراسات العليا.

وواصل «سلام لاب» جهوده في مجال التحول الرقمي؛ إذ أنشأ أرشيفًا رقميًّا ثلاثي الأبعاد للعينات الحفرية، وبدأ في صيانة وتوثيق مقتنيات المتحف المفتوح بمحمية قارون، ومتحف الحفريات وتغيّر المناخ بوادي الحيتان، إلى جانب تقديم سلسلة واسعة من المحاضرات العلمية العامة والمتخصصة محليًّا ودوليًّا

وحظيت اكتشافات وإنجازات «سلام لاب» بتغطية إعلامية دولية واسعة من مؤسسات مرموقة، شملت CNN وBBC وNational Geographic وNature وScience وغيرها، فضلًا عن الظهور في برامج ومقابلات تلفزيونية محلية ودولية، ونشر قصة «سلام لاب» بوصفه أول برنامج بحثي مصري عبر منصة Nature Middle East.

كما استقبل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية أكثر من ألف وسبعة وأربعين زائرًا خلال عام 2025.

الدقهليه فريق حفريات المنصوره

