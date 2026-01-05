محافظ الإسكندرية يوجه بالتفيش الدوري على المنشآت لعدم استغلال المستهلكين

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالتفيش الدوري على الأسواق العشوائية والمحال العامة والكافيهات، لعدم استغلال المستهلكين والتصدي لجشع التجار والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، حرصا على الصحة العامة.



وتفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، دفع حي غرب الإسكندرية، بحملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش على المصانع والمخازن ومراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت والمحال والسوبر ماركت بشوارع القفال وأم السلطان بمنطقة مينا البصل وأسفرت عن تحرير 57 محضرا وإنذار أمن صناعي، وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخالفة قانوني العمل والبيئة وعدم الإعلان عن الأسعار وتموين وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، والتنبيه على المنشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتوسعة الطريق، والتحفظ على 27 إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 52 ألف جنيه غرامات فورية.



وأغلق حي وسط، 8 منشآت مخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وتحصيل 14.000 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت اخرى مخالفة، والتحفظ ورفع 285 حالة إشغال بالطريق العام.



وقام حي ثان المنتزة، بإغلاق وتشميع 6 ورش حرفية متعددة النشاط لمخالفة مواعيد العمل.



وحصل حي أول المنتزة، مبلغ 7 ألاف جنيه غرامات فورية من المنشآت غير الملتزمة بالمواعيد، وإزالة 40 إعلانا مخالفا حاجبا للرؤية ومشوها للمظهر الجمالي، والتحفظ على 170 حالة إشغال.

