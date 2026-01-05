مختار همام عقب: الصحة والخطة والموازنة والإسكان على رأس اهتماماتي

قال النائب مختار همام مرسي عضو مجلس النواب ، عقب استلام كارنيه العضوية اليوم أنه سيكون هدفها الأول العمل على المشاركة في القوانين التي تدعم رفاهية المواطن وتحقق له قدرا من الاستقرار ، وتحسين مستوى المعيشة .

وأضاف د. مختار همام ، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة عددا من القوانين مثل قانون البناء و الايجارات و قانون إجراءات تملك الأراضي بالمدن العمرانية الجديدة .

كما أنه سيعمل بشكل كبير على ملف الصحة والتعليم، وكذلك سيولي اهتماما كبيرا بملف الخطة والموازنة .

وقال إنه يسعى لتلبية احتياجات المواطن خاصة في محافظة سوهاج مثل سرعة العمل على تنفيذ مشروعات حياة كريمة وملف البنية التحتية من طرق و مواصلات و مياه وصرف صحي و كهرباء و غيرها .