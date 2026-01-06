قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. محطات في حياة الإمام المُجدد رمز الوسطية والسلام
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21
بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل
عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

طاقتك الإيجابية تحفزك على العمل الجاد. امزج بين الفضول والتخطيط لتحقيق تقدم ثابت في مشاريعك. شارك أفكارك المفيدة بهدوء مع أصدقائك وزملائك، أعمال اللطف الصغيرة تجلب لك الدعم الإيجابي تجنب التسرع؛ اختر خطوات واضحة ووتيرة ثابتة. 

توقعات برج القوس في الحب

قد يلتقي العزاب بشخص ما من خلال اهتمامات مشتركة أو تعارف لطيف حافظ على احترام المشاعر والتقاليد في جميع اللقاءات المجاملات الصادقة والقلب الكريم والثابت ستخلق روابط أرق وذكريات سعيدة. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

قد تُلهمك لحظة تعلم قصيرة طريقة أفضل لإنجاز المهام. تجنب تعدد المهام؛ ركز على مهمة واحدة لإنجازها على أكمل وجه، ساعد زميلك في العمل وستبني علاقات طيبة للتعاون المستقبلي، دوّن ملاحظات بسيطة واحتفل بالتقدم البسيط؛ فهذه الإنجازات تتراكم مع الوقت لتُصبح إنجازات أكبر مع المثابرة. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

امتنع عن الكحول والتبغ للحفاظ على صحتك، ابدأ بالذهاب إلى النادي الرياضي اليوم، أو ابدأ جلسات التأمل لتهدئة ذهنك

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

فكّر في شراء السيارة في النصف الثاني من اليوم. قد يُطلب منك أيضًا مساعدة أحد إخوتك في مسائل قانونية. سينجح بعض رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين لترويج منتجاتهم وخدماتهم.

برج القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

MIT Technology Review

تحليل من MIT Technology Review يرسم ملامح اتجاهات الذكاء الاصطناعي في 2026

Galaxy S26

تسريبات جديدة ترجح إطلاق Galaxy S26 في الربع الأول من 2026

تقنيات

تفاصيل أحدث حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحياة أكثر تطورا

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد