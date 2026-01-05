قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تعلن الفائزين بأول دورة من جائزتها العالمية للتكنولوجيا الخضراء

محمد صبيح

أعلنت مكتبة الإسكندرية نتيجة «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» في دورتها الأولى، وذلك بعد اعتمادها من لجنة التحكيم واللجنة العليا للجائزة، حيث فاز بها مناصفةً كل من الدكتور حسن شفيق عبد الله، البريطاني من أصل مصري، والسيد جلين باناجواس من الفلبين، تقديرًا لإسهاماتهما المتميزة في تطبيقات التكنولوجيا الخضراء.

وأعلن الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن قيمة الجائزة تبلغ مليون جنيه مصري، إلى جانب ميدالية ذهبية وشهادة تقدير رسمية، موضحًا أن الجائزة تُمنح سنويًا في مجال واحد تحدده اللجنة العليا، وقد خُصصت دورتها الأولى لمجال «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرفاهية والسعادة للإنسانية».

رعاية الرئيس السيسي للجائزة تُكسبها أهمية خاصة

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للجائزة تُكسبها أهمية خاصة على المستويين المحلي والدولي، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم رسالة مكتبة الإسكندرية التنويرية، وتشجيع الإبداع والابتكار في المجالات التي تسهم في تحسين جودة حياة الإنسان. وأشار إلى أنه يجري الإعداد لاحتفالية ثقافية كبرى لتكريم الفائزين، تليق بمكانة الجائزة كأول جائزة عالمية تحمل اسم مكتبة الإسكندرية منذ إعادة افتتاحها عام 2002.

وأوضح أن اختيار الأستاذ الدكتور حسن شفيق عبد الله جاء تقديرًا لإسهاماته العالمية البارزة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري والابتكار المستدام، حيث نجح في تطوير مدن ذكية ومستدامة تعزز الصمود الحضري، وابتكار حلول نقل منخفضة الكربون، إلى جانب إنشاء جامعات ذكية مستدامة تُرسخ قيم الحفاظ على البيئة في التعليم. كما أسهم في تطوير مراكز بيانات خضراء تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وقاد تحولات مؤسسية نحو الابتكار الأخضر من خلال مناصبه الأكاديمية والبحثية في المملكة المتحدة. ونشر خلال مسيرته العلمية أكثر من 200 بحث وكتاب، ونال جوائز دولية مرموقة من اليابان وأوروبا والمملكة المتحدة، فضلًا عن شغله مناصب قيادية واستشارية في مصر والمملكة المتحدة وقطر، جامعًا بين البحث العلمي وصنع السياسات والتأثير الصناعي.

أما السيد جلين باناجواس، فقد نال الجائزة تقديرًا لجهوده في توظيف العلم لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة المتضررة من تغيرات المناخ، حيث كرس حياته لخدمة المجتمعات الهشة، لا سيما المزارعين والصيادين والشعوب الأصلية، من خلال تطوير حلول عملية تشمل الوقود الحيوي، وأنظمة التنبؤ بالفيضانات والجفاف، وحلول الطاقة والصحة المستدامة. وامتد تأثيره عالميًا عبر مشاركته في وضع خطط للوصول إلى انبعاثات صفرية في قطاعات متعددة، من بينها تطوير وقود طيران مستدام، وقيادة مبادرات عززت قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب دوره في توظيف الدبلوماسية العلمية وربط صناع القرار حول العالم.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله زايد إلى أن الجائزة تُمنح، وفق نظامها الأساسي، لشخصيات أو مؤسسات قدمت إسهامات علمية متميزة في مجالات العلوم أو الآداب أو العلوم الإنسانية، بما يخدم البشرية، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم اعتمدت معايير دقيقة لاختيار الفائزين، شملت مدى ارتباط الأعمال بموضوع الجائزة، والابتكار، والأثر البيئي، وقابلية التطبيق، وتحقيق مبادئ الاستدامة، إضافة إلى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقدرتها على الإسهام في تحقيق الرفاهية والسعادة للإنسان.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025 لجنة التحكيم واللجنة العليا للجائزة لدكتور حسن شفيق عبد الله

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

