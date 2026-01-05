بعد الشوط الأول بين مصر وبنين.. إبراهيم عبدالجواد يطرح سؤالا مهما للجماهير

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالا للجماهير بعد أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر وبنين في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب .

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: المنتخب محتاج إيه الشوط الثاني؟

وأنهي منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره منتخب بنين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.

بدأ اللقاء باستحواذ منتخب مصر الوطني وحاول محمد صلاح تشكيل خطورة وأهدر عمر مرموش في الدقيقة السابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر بعدما انفرد بحارس بنين نجح الأخير في إبعادها عن مرماه.

وتعرض إبراهيم عادل للسقوط داخل منطقة الجزاء وكذلك تعرض محمد حمدي للسقوط بعدما تدخل حارس مرمي بنين ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء مشيرا لإستمرار اللعب.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني جراء لمسه الكرة بيده في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 20 نجح حارس بنين في إنقاذ مرماه من فرصة هدف لـ عمر مرموش في الدقيقة 20 بعدما تلقي أسيست من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

وتعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر الوطني للإصابة فى الدقيقة 40 بإلتواء في الركبة عقب إحتكاكه بلاعب منتخب بنين دوكو دودو وخضع للعلاج بمعرفة الجهاز الطبي.

واضطر حسام حسن مدرب منتخب مصر إلي إجراء تبديل بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي فى الدقيقة 44 بعد إصابة الأخير.