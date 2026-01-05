قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نحو "مصر الرقمية".. أول تكليف رئاسي في 2026
أمم أفريقيا| مصر وبنين يلجآن للأشواط الإضافية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي
مصدر مسئول لـ صدى البلد: 7 وفيات و4 مصابين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها
تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة فاركو في كأس عاصمة ‏مصر
ننشر أقوال رئيس فنزويلا خلال محاكمته بمدينة نيويورك
شهود عيان فى حريق مصحة بنها: فوجئنا باشتعال النيران وصراخ المرضى وكسرنا الحيطان لانقاذهم
محكمة نيويورك تحدد موعد الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو رئيس فنزويلا
أمم أفريقيا | بنين يتعادل مع منتخب مصر في اللحظات الأخيرة للمباراة
بعد أنباء زواج عبد المنصف على لقاء الخميسي.. إيمان العاصي: الرجالة مينفعش حد يثق فيهم أبدا
زوجة مادورو أمام محكمة نيويورك: أنا السيدة الأولى لفنزويلا ولست مذنبة
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
رياضة

بعد الشوط الأول بين مصر وبنين.. إبراهيم عبدالجواد يطرح سؤالا مهما للجماهير

إبراهيم عبد الجواد
إبراهيم عبد الجواد

طرح الإعلامي  إبراهيم عبد الجواد سؤالا للجماهير بعد أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر وبنين في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب .

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: المنتخب محتاج إيه الشوط الثاني؟

وأنهي منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره منتخب بنين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.

بدأ اللقاء باستحواذ منتخب مصر الوطني وحاول محمد صلاح تشكيل خطورة وأهدر عمر مرموش في الدقيقة السابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر بعدما انفرد بحارس بنين نجح الأخير في إبعادها عن مرماه.

وتعرض إبراهيم عادل للسقوط داخل منطقة الجزاء وكذلك تعرض محمد حمدي للسقوط بعدما تدخل حارس مرمي بنين ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء مشيرا لإستمرار اللعب.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني جراء لمسه الكرة بيده في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 20 نجح حارس بنين في إنقاذ مرماه من فرصة هدف لـ عمر مرموش في الدقيقة 20 بعدما تلقي أسيست من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

وتعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر الوطني للإصابة فى الدقيقة 40 بإلتواء في الركبة عقب إحتكاكه بلاعب منتخب بنين دوكو دودو وخضع للعلاج بمعرفة الجهاز الطبي.

واضطر حسام حسن مدرب منتخب مصر إلي إجراء تبديل بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي فى الدقيقة 44 بعد إصابة الأخير.

منتخب مصر منتخب مصر و بنين مباراة منتخب مصر و بنين ابراهيم عبد الجواد

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

فعاليات ثقافية وفنية

تفاصيل المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة والدورة الخامسة من ملتقى فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

أموريم

الصفقات تطيح بـ أموريم من تدريب مانشستر يونايتد.. صراع بين رؤية المدير الفني ومشروع النادي.. وأبرز الأسماء المرشحة لخلافته

منتخب الجزائر

قبل مباراة الغد المهمة.. هل تواصل الجزائر حلم اللقب أم تنجح الكونغو الديمقراطية في كتابة فصل جديد من التاريخ؟

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد