بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم مازة موهبة جزائرية تسطع في المغرب

إبراهيم مازة
إبراهيم مازة
عبدالحكيم أبو علم

فرض لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني إبراهيم مازة نفسه "نجما ساطعا" في سماء كرة القدم الجزائرية ومستقبلها وأصبح أملها في استعادة توهجها قبل سبعة أعوام، عندما توجت باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.
لفت مازة (20 عاما) الأنظار في مشاركته الأولى في بطولة أمم أفريقيا منذ المباراة الأولى ضد السودان عندما دخل بديلا بمواطنه لاعب أينتراخت فرانكفورت فارس شايبي بتسجيله الهدف الثالث (3-0) وهو باكورة اهدافه الدولية والـ100 لـ"ثعالب الصحراء" في العرس القاري.
أكد مهاراته الهجومية ومراوغاته وتمريراته الحاسمة في المباراة الثالثة بتمريرة حاسمة الى شايبي سجل منها الهدف الثاني في مرمى غينيا الاستوائية، قبل أن يهز الشباك بنفسه معززا التفوق الجزائري بثلاثية اثر تمريرة حاسمة من أنيس حاج موسى.
رفع مازة، المولود من اب جزائري وأم المانية من أصول فيتنامية، مساهماته الهجومية إلى سبع في آخر تسع مباريات مع المنتخب وناديه (3 أهداف و4 تمريرات حاسمة) بينها هدفان دوليان.
أشاد به المدرب البوسني-السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية في ثمن النهائي في الرباط، مؤكدا أنه ومهاجم فينورد الهولندي أنيس حاج موسى (23 عاما) يشكلان مستقبل كرة القدم الجزائرية.
وقال بيتكوفيتش "حاج موسى ومازة سيكونان جزءا مهما من مسيرة كرة القدم الجزائرية مستقبلا، إنهما يشاركان لأول مرة في كأس أمم إفريقيا، واكتسابهما للخبرة خلال هذه البطولة هو أمر في غاية الأهمية، لأنهما يجسدان مستقبل الجزائر الكروي".
بدوره قال لاعب الوسط اسماعيل بن ناصر الذي توج افضل لاعب في نسخة 2019 في مصر "مازة لاعب موهوب ومهاري جدا جدا ولقد رأيناه على أرضية الملعب هو ناضج جدا بالنسبة الى سنه ونتمنى أن يساعدنا على الفوز بجميع المباريات".
وأضاف بن ناصر الذي كان حاضرا الى جانب بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي: "نحن ندعمه ونحاول ان نرافقه كي يظهر كل ما لديه على أرضية الملعب وهذا ما هو يفعله".
وتابع اللاعب السابق لميلان الايطالي ومرسيليا الفرنسي ودينامو زغرب الكرواتي حاليا، في معرض رده على الرقم 22 الذي كان يحمله في نسخة مصر وهو الآن بحوزة مازة: "إنها مفارقة جميلة، أتمنى له مباريات كبرى وأن يساعدنا على التقدم في هذه البطولة".
 

إبراهيم مازة منتخب الجزائر بطولة امم أفريقيا كرة القدم المانيا

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

