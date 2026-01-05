محلل سياسي سعودي: مصر والسعودية ضمن أقوى 10 دول في العالم في مجال القوة الجوية

أكد اللواء دكتور محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن إحصائيات مركز جلوبال فاير باور لعامي 2025 و2026، والتي وضعت مصر والسعودية ضمن أقوى 10 دول في العالم في مجال القوة الجوية.

وقال محمد صالح الحربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر والسعودية يعدا جناحي الأمة العربية، مؤكدا أنه سيصلان لها نحو التقدم والرقي.

وتابع المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن منطقة الشرق الأوسط هي "قلب العالم الحديث"، مما يستوجب تكاتف القوى الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها السعودية ومصر، لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية والحروب التجارية والتوترات السياسية في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن التقارب السعودي المصري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية التي تواجه خطر التفتت.