تعاون تقني جديد لتطوير البنية المصرفية الرقمية

أعلن بنك نكست عن تعاونه مع شركة IBM لاعتماد مجموعة من الحلول التقنية ضمن خطته لتحديث البنية التكنولوجية للخدمات المصرفية الرقمية، بما يشمل حلول المراقبة الفورية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز التكامل والأتمتة داخل الأنظمة المصرفية.

يأتي هذا التعاون في إطار توجه القطاع المصرفي المصري نحو تحديث البنية الرقمية ورفع كفاءة التشغيل، حيث يعمل البنك على معالجة تحديات الأنظمة التقليدية وبناء بيئة تقنية أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بما يدعم استقرار الخدمات الرقمية.

أسهم تطبيق حلول المراقبة والتحسين في تحسين أداء التطبيقات المصرفية، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز استقرار الأنظمة، بما ينعكس على كفاءة تقديم الخدمات الرقمية.

اعتمد البنك تقنيات IBM Cloud Pak for Integration وIBM Cloud Pak for Business Automation، العاملة على منصة Red Hat OpenShift، لإنشاء منصة موحدة تسهم في تبسيط العمليات وتسريع تطوير ونشر الخدمات، مع دعم ممارسات DevOps والتكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات.

يتضمن التعاون برامج تدريب وورش عمل لفرق البنك في مجالات المراقبة والتحليل والتكامل والأتمتة، بما يدعم استدامة التحول الرقمي ويعزز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.