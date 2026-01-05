محمد صلاح: لا توجد مباراة سهلة في كأس أمم إفريقيا

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي إن الفراعنة كافحوا كثيرا للتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على بنين بنتيجة 3 / 1، اليوم الإثنين.

سجل صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر، ليؤكد تأهل بلاده بعد التمديد لشوطين إضافيين في مباراة أقيمت على ملعب "أدرار" في مدينة أكادير.

وقال نجم ليفربول "لقد كانت مباراة قوية، كافحنا بدنيا، ولم تكن مباراة سهلة".

أضاف "المستويات متقاربة في كأس أمم أفريقيا، ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير في هذه البطولة، أنا سعيد بهذا الفوز".

وأشار محمد صلاح إلى أن منتخب بلاده كافح كثيرا وعانى أمام بنين من أجل حجز تذكرة التأهل لدور الثمانية، في الوقت الذي يرتكز المنتخب المصري على عناصر معظمها يلعب في الدوري المحلي.

وبشأن طموحه في الفوز بلقب كأس الأمم، ختم صلاح تصريحاته "كنت أحلم كثيرا باللعب في هذا المستوى، إنه شرف لي التواجد في هذه البطولة".

وينتظر منتخب مصر في دور الثمانية الفائز من مواجهة كوت ديفوار حامل اللقب ضد بوركينا فاسو.