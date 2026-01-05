قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
توك شو

أحمد موسى يحتفل على الهواء بتأهل الفراعنة: منتخب الرجالة ومحمد صلاح حسمها

منتخب مصر
منتخب مصر
رنا عبد الرحمن

سيطرت أجواء من الحماس والفرحة على الإعلامي أحمد موسى أثناء متابعته لمباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، عقب تسجيل الهدف الثالث الذي حسم المواجهة لصالح الفراعنة، في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى لحظاته الأخيرة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، عبّر موسى عن سعادته الكبيرة بالهدف الحاسم، مؤكدًا أن المنتخب المصري استحق الفوز بعدما قدّم مباراة قوية، ونجح في فرض شخصيته في الأوقات الصعبة، معتبرًا أن الانتصار جاء تتويجًا لروح الرجولة والإصرار التي ظهر بها اللاعبون.

وأشاد موسى بالدور الحاسم للنجم محمد صلاح، مؤكدًا أن الهدف الأخير الذي أحرزه جاء في توقيت مثالي وأنه يعكس قيمة اللاعب وقدرته على حسم المباريات الكبرى، مشددًا على أن المنتخب المصري يضم عناصر قادرة على التعامل مع الضغوط.

وفي المقابل، انتقد موسى بعض الجوانب الفنية المصاحبة للمباراة، وعلى رأسها أداء المعلق الرياضي، الذي وصفه بأنه لم يكن على مستوى الحدث وافتقر للحماس المطلوب في مباراة مصيرية بحجم مواجهة منتخب مصر في بطولة قارية.

وأشار إلى أن منتخب بنين تفوق من الناحية البدنية خلال فترات من اللقاء، وهو ما صعّب المهمة على لاعبي المنتخب المصري، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفراعنة من حسم مثل هذه المباريات مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة أو اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتطرق موسى إلى الهدف الذي استقبله منتخب مصر، موضحًا أن هناك أخطاء في التعامل مع الكرة ساهمت في دخوله، مشددًا على ضرورة معالجة مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، خاصة في ظل أسلوب اللعب القوي والالتحامات البدنية العنيفة التي اتسم بها أداء منتخب بنين.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة كانت اختبارًا صعبًا ومهمًا، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تجاوز التحديات المقبلة، ومواصلة مشواره بنجاح في البطولة، بدعم جماهيري كبير ينتظر المزيد من الانتصارات.

منتخب بنين أحمد موسى صدى البلد الهدف الثالث حسام حسن محمد صلاح

