برلمان

نواب الشيوخ بدمياط تدعم مطلب كوبري جديد لمدخل مدينة السرو

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

عقدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إجتماعها برئاسة الدكتور أحمد شعراوي لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب وليد صلاح التمامي عضو اللجنة عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط بشأن إنشاء كوبري جديد لمدينة السرو بمحافظة دمياط.

وأعلن نواب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط النائب علي كيوان وكيل اللجنة والنائب  أميرالصديق عضواللجنة تضامنهم مع المقترح في مطلب كوبري جديد لمدخل مدينة السرو
بعرض يتناسب مع إزدواج طريق 5 حديث و بالتزامن من تطوير طريق مدخل مدينة السرو بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الحالي بمدينة السرو.

إختناق مروري خاصتا وقت الذروة وخروج المدارس

وجاء في المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب وليد التمامي : أن مدينة السرو من المدن ذات الكثافة العالية والحركة المرورية المتزايدة خاصتا عند مدخل المدينة حيث يمثل الكبري القادم محور وشريان رئيسي ييسر الكثير علي حركة المرور والحد من الكثافة حيث ان المدينة يوجد بها كبري لايتناسب مع حجم الكثافة حيث يبلغ عرضة نحو ٦أمتار في حين أن عرض طريق المدخل  نحو خمسةعشرمترا مايحدث حوادث وإختناق مروري خاصتا وقت الذروة وخروج المدارس الأمر الذي يشدد خطورة كبيرة علي سلامه المواطنين ووقوع حوادث .


وأشار النائب وليد التمامي الي محددات إنشاء الكوبري الجديد بجوار القائم :
أولا:لمعالجة الإختناق الناتج عن ضيق عرض الكوبري الحالي .
ثانيا:دعم خطة الدولة لتطوير مداخل المدن وتحسين الصورة الحضارية.
ثالثا: تحقيق السيولة المرورية بمايتوافق مع عرض طريق مدخل المدينة.
رابعا:رفع مستوي الأمان وتقليل معدل الحوادث.
خامسا:استيعاب الحركة المرورية مستقبلا من زيادة حجم المعدل السكاني والمروري.
سادسا: الحفاظ علي الكوبري الحالي دون تحميلة أعباء اضافية .

وبناء علي ماسبق أعلن رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية النائب الدكتور أحمدشعراوي الموافقة من حيث المبدا و تحديد جلسة خاصة بحضورممثلي الحكومة  للإستماع وأخذ خطوات عاجلة مع الجهات العنية بهذا الشأن.

