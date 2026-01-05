وزير الشباب والرياضة: الفوز على بنين خطوة مهمة.. ونتطلع لاستكمال المشوار في أمم أفريقيا

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز المنتخب الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة نحو التقدم في البطولة، ويضع الفراعنة في مواجهة المنتصر من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، شدد الوزير على أن كل مباراة في الأدوار الإقصائية تمثل بطولة بحد ذاتها، وأن الفوز اليوم لم يكن مفاجأة، لكنه جاء بعد مواجهة فريق قوي مثل بنين، الذي أثبت أن لا منتخبات ضعيفة في أمم أفريقيا، خصوصًا في هذه المرحلة الحاسمة.

وأشار أشرف صبحي إلى دعم الرئيس المصري للرياضة والمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق نتائج إيجابية، ومشدّدًا على أن المنتخب يسير خطوة بخطوة نحو التتويج بالبطولة. وأضاف: «كان لدي ثقة، لكن في الوقت نفسه شعرت ببعض القلق بعد تعادل منتخب بنين مع منتخبنا في مرحلة سابقة، لذلك كان الفوز اليوم مهمًا جدًا».

وتوجه وزير الرياضة بالشكر للإعلامي أحمد موسى على متابعته المستمرة للمنتخب وتغطيته لمباراة اليوم، كما شكر الجماهير المغربية على الدعم الكبير الذي قدمته لكتيبة الفراعنة، مؤكدًا أن هذا التشجيع أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في التركيز والعمل الجاد من قبل الجهاز الفني واللاعبين، من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية والسعي نحو التتويج باللقب القاري.