برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم صناعة الاتصالات في مصر نقلة للمستقبل

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات، تأتي في توقيت حاسم، حيث تعد خطوة أساسية نحو تحديث وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه التوجيهات ستسهم في توسيع نطاق تغطية شبكات المحمول في المناطق الحضرية والريفية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة لكافة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة العمل المستمر في تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك إحلال شبكة الألياف الضوئية بدلاً من الشبكة النحاسية، والتوسع في إنشاء أبراج المحمول لتعزيز جودة الخدمة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد نصر الله، أن هذه الجهود تساهم في تحسين مستوى الخدمات الرقمية وتعزيز البنية التحتية للاتصالات على المستوى الوطني.

وأفاد النائب، بأن الرئيس السيسي أعرب عن أهمية دعم التصنيع المحلي في مجال الاتصالات، بما يشمل تصنيع أجهزة الاتصالات في مصر. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعات التكنولوجية ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في سوق الاتصالات الإقليمي والدولي، ونقلة للمستقبل.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، أن قطاع الاتصالات في مصر حقق نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث سجل أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.