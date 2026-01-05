قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: استمرار الحصار على غزة جريمة إنسانية وصمت المجتمع الدولي مرفوض

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة شديدة الخطورة، في ظل استمرار العدوان والحصار، محذرًا من أن القطاع يواجه كارثة إنسانية مكتملة الأركان يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، وعلى رأسهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال «قاسم» إن ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية طارئة، بل تحوّل إلى مأساة يومية نتيجة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية، والانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، وهو ما يهدد حياة ملايين الفلسطينيين داخل القطاع.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن الظروف الجوية القاسية، مع دخول فصل الشتاء، زادت من حجم المعاناة، خاصة في ظل افتقار مئات الآلاف من النازحين إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، بعد تدمير منازلهم واضطرارهم للعيش في خيام غير صالحة أو ملاجئ متهالكة لا توفر الحماية من البرد أو الأمطار.

وأشار «قاسم» إلى أن تعطل إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن منع أو تقييد وصول الإغاثة إلى المدنيين يُعد استخدامًا للتجويع كأداة للعقاب الجماعي، وهو أمر مدان بكل المقاييس القانونية والأخلاقية.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته، ووقف سياسة البيانات دون أفعال، والتحرك الجاد للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، بما يضمن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المدنيين.

وأشاد أمين تنظيم حزب الجيل بالدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على المستويين الإنساني والسياسي تعكس التزامًا تاريخيًا تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصًا على وقف نزيف الدم، وتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وأكد «قاسم» أن الحل الحقيقي للأزمة لن يتحقق دون وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، وبدء مسار سياسي جاد يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة اختبار حقيقي لضمير العالم، داعيًا القوى الدولية والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل بعيدًا عن ازدواجية المعايير، والانتصار لقيم العدالة والإنسانية، قبل فوات الأوان.

غزة قطاع غزة البرلمان رفح النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

الفاكهة والخضروات

احترس.. عدم تناول الفاكهة والخضار يهددك بمرض خطير

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد