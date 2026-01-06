نقلة نوعية.. معدلات تنفيذ الكورنيش الجديد في سفاجا

أجرى اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين،جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروع "الكورنيش الجديد" بالمدينة.









​وتفقد رئيس المدينة خلال جولته معدلات الإنجاز في القطاعات الهندسية المختلفة، حيث شملت الأعمال الحالية،​استكمال الأعمال الإنشائية والمباني بالقطاعات المستهدفة، و​تنفيذ الشدات الفنية والتمهيد لصب "خراسانات الميول"، بالإضافة إلى ​مراجعة المواصفات القياسية لضمان استدامة المشروع وتحقيق أعلى معايير الأمان.

​وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج، أن هذا المشروع يمثل "نقلة نوعية" للمدينة، مشيراً إلى أنه لن يقتصر على كونه متنفساً ترفيهياً للأهالي فحسب، بل هو ركيزة أساسية لدعم التنمية السياحية والاقتصادية، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية.