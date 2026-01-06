رضا عبد الواجد: أغلب مشاهير السوشيال ميديا بيقدموا محتوى هابط

قال الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر، إن السوشيال ميديا أمر واقع لا يمكن تجاهله ولا يمكن أن نعيش بدونها.

وأضاف رضا عبد الواجد، في لقائه على قناة "المحور"، أن مبادرة مقاطعة أخبار مشاهير السوشيال ميديا، هي تتعلق بالغالبية فيهم الذين ينتجون وقدمون محتوى هابط.

وأوضح أن السوشيال ميديا تقدم نوعين من المحتوى، الأول محتوى جاد وإيجابي وفيها منافع للجمهور، والثاني هو المحتوى الهابط السئ الذي يحرض على الفسق والفجور.

وتابع: في بعض الأوقات يقدم مشاهير السوشيال ميديا سيناريوهات معدة مسبقا للوصول إلى الترند على حساب حياتهم الخاصة.

