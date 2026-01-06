قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
استشاري أمراض باطنة: الاستشارة عبر الهاتف أو الذكاء الاصطناعي مغامرة تهدد الحياة

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، أن الصداع يُعد عرضًا طبيًا يحتاج تقييمًا شخصيًا من طبيب باطني، موضحًا أن الصداع قد يكون نصفيًا أو ناتجًا عن أورام أو مشاكل في العين. 

وأشار أيمن رشوان، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الاثنين، إلى أن الطبيب هو الوحيد القادر على التمييز بين هذه الأنواع وتوجيه المريض للتخصص المناسب.

وشدد أيمن رشوان، على أن الطريق الصحيح لأي شخص يشعر بأعراض مرضية هو التوجه فورًا للطبيب المتخصص في العيادة أو المستشفى، وليس من خلال الهاتف أو التواصل مع الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "من يغامر بحياته باللجوء لغير المتخصص قد يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وحياة الإنسان غالية ولا يجب المغامرة بها".

وأوضح أيمن رشوان، أن فكرة الكشف الطبي عن طريق الهاتف المحمول أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي أمر خاطئ تمامًا، مؤكدًا أن الكشف المباشر من الطبيب ضرورة لضمان التشخيص الصحيح وسلامة المريض، منوهًا بأن عدم زيارة الطبيب المتخصص في الوقت المناسب يعد مغامرة بالحياة، وأن أي تجاهل لهذه الخطوة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما الوفاة، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الأعراض على محمل الجد والالتزام بالاستشارة المباشرة من الطبيب.

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

محافظ الغربية

محافظ الغربية: لن أسمح بتقصير والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

وزير الثقافة

وزير الثقافة يجتمع باتحاد الناشرين المصريين لبحث دعم صناعة النشر

فعاليات ثقافية وفنية

تفاصيل المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة والدورة الخامسة من ملتقى فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

