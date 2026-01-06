استشاري أمراض باطنة: الاستشارة عبر الهاتف أو الذكاء الاصطناعي مغامرة تهدد الحياة

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، أن الصداع يُعد عرضًا طبيًا يحتاج تقييمًا شخصيًا من طبيب باطني، موضحًا أن الصداع قد يكون نصفيًا أو ناتجًا عن أورام أو مشاكل في العين.

وأشار أيمن رشوان، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الاثنين، إلى أن الطبيب هو الوحيد القادر على التمييز بين هذه الأنواع وتوجيه المريض للتخصص المناسب.

وشدد أيمن رشوان، على أن الطريق الصحيح لأي شخص يشعر بأعراض مرضية هو التوجه فورًا للطبيب المتخصص في العيادة أو المستشفى، وليس من خلال الهاتف أو التواصل مع الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "من يغامر بحياته باللجوء لغير المتخصص قد يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وحياة الإنسان غالية ولا يجب المغامرة بها".

وأوضح أيمن رشوان، أن فكرة الكشف الطبي عن طريق الهاتف المحمول أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي أمر خاطئ تمامًا، مؤكدًا أن الكشف المباشر من الطبيب ضرورة لضمان التشخيص الصحيح وسلامة المريض، منوهًا بأن عدم زيارة الطبيب المتخصص في الوقت المناسب يعد مغامرة بالحياة، وأن أي تجاهل لهذه الخطوة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما الوفاة، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الأعراض على محمل الجد والالتزام بالاستشارة المباشرة من الطبيب.