ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
فن وثقافة

لبلبة تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم جوازة ولا جنازة

لبلبة
لبلبة
أوركيد سامي

كشفت النجمة لبلبة عن تفاصيل دورها في فيلم «جوازة ولا جنازة»، مؤكدة أنها لا تجسّد شخصية الحماة كما قد يتوقع البعض، بل تؤدي دور أم العروس التي تعيش صراعًا داخليًا معقدًا، وتشعر وكأنها تضحي بابنتها من أجل إنقاذ العائلة ماديًا.

وأوضحت لبلبة أن الشخصية ثرية وجادة تمامًا، ولا تحتوي على أي مساحات كوميدية، على عكس ما اعتاد عليه الجمهور في بعض أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن الدور يعتمد على الإحساس والدراما النفسية العميقة.

وتطرقت لبلبة إلى كواليس التصوير، لافتة إلى صعوبة أحد المشاهد التي صُوّرت داخل ثلاجة لحوم، خاصةً أنها نباتية، ما شكّل تحديًا كبيرًا لها أثناء الأداء.

و اختتمت لبلبة أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و أن الكواليس كلها تعاون و ايجابية

فيلم «جوازة ولا جنازة» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وهو من إخراج أميرة دياب، وإشراف إنتاج عمر عبد الخالق.

ويشارك في صناعة الفيلم كل من مدير التصوير محمد مختار، والمونتير كمال الملاخ، والموسيقى التصويرية سيف الدين هلال، وتصميم الأزياء ريما قطب، والديكور أحمد زهران، ومن إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ويُنتظر أن يثير الفيلم اهتمام الجمهور لما يحمله من معالجة إنسانية مختلفة وصراعات درامية غير تقليدية.

لبلبة اخبار الفن نجوم الفن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

