لبلبة تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم جوازة ولا جنازة

كشفت النجمة لبلبة عن تفاصيل دورها في فيلم «جوازة ولا جنازة»، مؤكدة أنها لا تجسّد شخصية الحماة كما قد يتوقع البعض، بل تؤدي دور أم العروس التي تعيش صراعًا داخليًا معقدًا، وتشعر وكأنها تضحي بابنتها من أجل إنقاذ العائلة ماديًا.

وأوضحت لبلبة أن الشخصية ثرية وجادة تمامًا، ولا تحتوي على أي مساحات كوميدية، على عكس ما اعتاد عليه الجمهور في بعض أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن الدور يعتمد على الإحساس والدراما النفسية العميقة.

وتطرقت لبلبة إلى كواليس التصوير، لافتة إلى صعوبة أحد المشاهد التي صُوّرت داخل ثلاجة لحوم، خاصةً أنها نباتية، ما شكّل تحديًا كبيرًا لها أثناء الأداء.

و اختتمت لبلبة أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و أن الكواليس كلها تعاون و ايجابية

فيلم «جوازة ولا جنازة» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وهو من إخراج أميرة دياب، وإشراف إنتاج عمر عبد الخالق.

ويشارك في صناعة الفيلم كل من مدير التصوير محمد مختار، والمونتير كمال الملاخ، والموسيقى التصويرية سيف الدين هلال، وتصميم الأزياء ريما قطب، والديكور أحمد زهران، ومن إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ويُنتظر أن يثير الفيلم اهتمام الجمهور لما يحمله من معالجة إنسانية مختلفة وصراعات درامية غير تقليدية.