برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في ديسمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
اقتصاد

الفضة ترتفع محليًا وعالميًا بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية

فضة
فضة
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بزيادة الطلب على المعادن النفيسة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة شهدت صعودًا في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 125 إلى 128 جنيهًا، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 119 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 102 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الفضة قرابة 952 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الفضة في البورصة العالمية من 72 دولارًا إلى نحو 76.30 دولارًا.

وكانت أسعار الفضة في الأسواق المحلية قد تعرضت لتراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 4.6%، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 131 إلى 125 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 9%، بعدما هبطت من 79.27 دولارًا إلى 72 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا التراجع الأسبوعي، حققت الفضة مكاسب قوية خلال عام 2025، إذ ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 145%، وبزيادة قدرها 74 جنيهًا، كما قفزت الأسعار العالمية بنسبة 148%، بارتفاع بلغ نحو 43 دولارًا للأوقية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفضة مع بداية الأسبوع جاء مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب على الأصول الآمنة، في أعقاب التدخل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتفاعلت الأسواق مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما من البلاد تمهيدًا لمثولهما أمام محكمة اتحادية، إلى جانب تحذيرات واشنطن من أن اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية لا يزال خيارًا مطروحًا في حال عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات أسهمت في تصاعد المخاوف بشأن استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، ما عزز الإقبال على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا خلال فترات الاضطراب السياسي والجيوسياسي.

وأوضح أن هذا الصعود في أسعار الفضة يأتي ضمن اتجاه أوسع يشهده سوق المعادن النفيسة، مدعومًا بتحركات الذهب وتزايد التوترات على أكثر من جبهة دولية، إلى جانب بيئة استثمارية تتسم بالحذر تجاه المخاطر، ما يدعم الطلب على الأصول الدفاعية، ويوفر دعمًا غير مباشر لأسعار الفضة.

ولفت التقرير إلى أن توقعات تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الولايات المتحدة لا تزال عاملًا رئيسيًا داعمًا للأسعار، مع ترجيح الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للعائد مثل الفضة، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، في مقدمتها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) في وقت لاحق من اليوم، حيث قد تؤدي قراءة أقوى من المتوقع إلى دعم مؤقت للدولار الأمريكي، والحد من مكاسب الفضة أمام العملة الأمريكية.

كما تترقب الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، الذي يحظى بمتابعة دقيقة لتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

