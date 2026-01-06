قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تدشّن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دعمًا لحقوق الإنسان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

دشنت جامعة القاهرة الأهلية بدورها المجتمعي والإنساني وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، كخطوة مؤسسية نوعية تعكس وعي الجامعة بقضايا المجتمع ودعمها المستدام لحقوق الإنسان. 

جاء تدشين الوحدة برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومتابعة الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي تأكيدًا على الدعم الكامل من إدارة الجامعة لتبني السياسات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من كافة أشكال العنف والتمييز.

وتهدف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة إلى نشر الوعي المجتمعي بثقافة مناهضة العنف، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للحالات التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع الجهات الوطنية المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة توعوية تسهم في تعزيز المشاركة الإيجابية للمرأة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وتتولى الدكتورة أميرة تواضروس إدارة الوحدة، بما تمتلكه من خبرات مهنية وإنسانية تسهم في تحقيق رؤية الوحدة وأهدافها الاستراتيجية، ويعاونها فريق منسق يعكس التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، حيث تضم:
    •    الدكتورة ريهام رشاد والدكتورة دميانة بدري منسقي الوحدة للقطاع الصحي،
    •    الدكتورة شيماء مسعد  منسق القطاع الهندسي،
    •    الدكتورة رشا رمضان منسق القطاع الإنساني.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن إنشاء هذه الوحدة يأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام المتبادل، وسيادة القانون، وتمكين المرأة، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة ذات مسؤولية مجتمعية فاعلة.

وتتطلع الجامعة إلى أن تمثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي الداعم للإنسان، ورسالة واضحة بأن بيئة الجامعة ستظل مساحة آمنة تحتضن الجميع دون تمييز، وتدعم قيم الوعي، والاحترام، والعدالة.

