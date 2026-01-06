جامعة القاهرة الأهلية تدشّن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دعمًا لحقوق الإنسان

دشنت جامعة القاهرة الأهلية بدورها المجتمعي والإنساني وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، كخطوة مؤسسية نوعية تعكس وعي الجامعة بقضايا المجتمع ودعمها المستدام لحقوق الإنسان.

جاء تدشين الوحدة برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومتابعة الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي تأكيدًا على الدعم الكامل من إدارة الجامعة لتبني السياسات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من كافة أشكال العنف والتمييز.

وتهدف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة إلى نشر الوعي المجتمعي بثقافة مناهضة العنف، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للحالات التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع الجهات الوطنية المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة توعوية تسهم في تعزيز المشاركة الإيجابية للمرأة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وتتولى الدكتورة أميرة تواضروس إدارة الوحدة، بما تمتلكه من خبرات مهنية وإنسانية تسهم في تحقيق رؤية الوحدة وأهدافها الاستراتيجية، ويعاونها فريق منسق يعكس التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، حيث تضم:

• الدكتورة ريهام رشاد والدكتورة دميانة بدري منسقي الوحدة للقطاع الصحي،

• الدكتورة شيماء مسعد منسق القطاع الهندسي،

• الدكتورة رشا رمضان منسق القطاع الإنساني.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن إنشاء هذه الوحدة يأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام المتبادل، وسيادة القانون، وتمكين المرأة، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة ذات مسؤولية مجتمعية فاعلة.

وتتطلع الجامعة إلى أن تمثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي الداعم للإنسان، ورسالة واضحة بأن بيئة الجامعة ستظل مساحة آمنة تحتضن الجميع دون تمييز، وتدعم قيم الوعي، والاحترام، والعدالة.