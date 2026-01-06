قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
أخبار البلد

هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025

شكوي هيئة الشراء الموحد
شكوي هيئة الشراء الموحد
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الشراء الموحد تحقيقها نسبة إنجاز تقارب 100% في التعامل مع نحو 1534 شكوى وردت إليها منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية ديسمبر 2025 والموزعة داخليا على الادارات المعنية بالهيئة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ ثقة المواطنين في كفاءة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية، وسرعة حل المشكلات طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

جاءت هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وتحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من المهندس كرم خليفة قابل، مدير إدارة المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بما يترجم التزام الهيئة بتفعيل آليات التواصل المجتمعي ضمن المنظومة الحكومية الموحدة.

 توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وقد تنوعت الشكاوى والاستفسارات بين موضوعات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير أدوية الأمراض النادرة وصيانة الأجهزة الطبية وتشغيل منظومة الإمداد الجديدة والمطورة للهيئة.

وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بسرعة وفاعلية وفق أعلى معايير الجودة والسرية والعدالة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. وما تطلبته بعض إجراءات حل الشكاوى من الانتقال لمحل الشكوى للفحص وسرعة الحل والذي أثمر عن التوصل للنتائج المذكورة.

وتناشد هيئة الشراء الموحد المواطنين إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من خلال

البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg

وتطبيق الهاتف المحمول: في خدمتك

الخط الساخن: 16528

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، وتحقيق رضائهم وثقتهم، واستمرار الجهود لضمان وصول الدواء الآمن والفعّال وذو الجودة العالية لجميع المرضى، دعمًا لدور الهيئة بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.

ديسمبر 2025 2025 هيئة الشراء الموحد منظومة الشكاوى الحكومية المواطنين توافر الأدوية

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الأطباء البيطريين

الأطباء البيطريين تشكر الحكومة وتؤكد عدم تراجعها عن ملف تعيينات الأعضاء

وفد الكنيسة الكاثوليكية يزور وزير العمل

بعد اقتراح الكنيسة.. تنظيم إجازات الأعياد للمسيحيين على طاولة وزير العمل

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

