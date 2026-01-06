هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025

أعلنت هيئة الشراء الموحد تحقيقها نسبة إنجاز تقارب 100% في التعامل مع نحو 1534 شكوى وردت إليها منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية ديسمبر 2025 والموزعة داخليا على الادارات المعنية بالهيئة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ ثقة المواطنين في كفاءة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية، وسرعة حل المشكلات طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

جاءت هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وتحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من المهندس كرم خليفة قابل، مدير إدارة المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بما يترجم التزام الهيئة بتفعيل آليات التواصل المجتمعي ضمن المنظومة الحكومية الموحدة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وقد تنوعت الشكاوى والاستفسارات بين موضوعات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير أدوية الأمراض النادرة وصيانة الأجهزة الطبية وتشغيل منظومة الإمداد الجديدة والمطورة للهيئة.

وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بسرعة وفاعلية وفق أعلى معايير الجودة والسرية والعدالة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. وما تطلبته بعض إجراءات حل الشكاوى من الانتقال لمحل الشكوى للفحص وسرعة الحل والذي أثمر عن التوصل للنتائج المذكورة.

وتناشد هيئة الشراء الموحد المواطنين إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من خلال

البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg

وتطبيق الهاتف المحمول: في خدمتك

الخط الساخن: 16528

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، وتحقيق رضائهم وثقتهم، واستمرار الجهود لضمان وصول الدواء الآمن والفعّال وذو الجودة العالية لجميع المرضى، دعمًا لدور الهيئة بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.