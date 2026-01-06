المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل

يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية ضمن خطتها للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، تسهم في تخفيف التكدس المروري وتقليل الأعباء الاقتصادية.

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن، المتخصص في شئون وزارة النقل، عن حقائق مهمة تتعلق بتكلفة المشروع وجدواه الاقتصادية ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.

توفير 5 مليارات دولار

أكد الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع ساهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات دولار على الدولة، مقارنة بتكلفة إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لتحقيق أعلى استفادة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على كفاءة الخدمة وجودتها.

تذكرة مخفضة تراعي محدودي الدخل

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتَي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي في متناول جميع فئات المجتمع، حيث يبدأ من خمسة جنيهات فقط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والطلاب والعاملين.

مكمل لمنظومة المترو وليس بديلاً عنها

وشدد على أن الأتوبيس الترددي لا يُعد بديلاً عن الخط الخامس لمترو الأنفاق، وإنما يأتي مكملًا لشبكة المترو القائمة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف ربط وسائل النقل المختلفة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة، حال استمرار المزايا التي بدأ بها المشروع.

انطلاق المرحلة الأولى وربط المحافظات

وأشار عبد الرحمن إلى أن المرحلة الأولى من مشروع BRT انطلقت في يونيو الماضي، وشملت تشغيل 14 محطة تمتد من طريق مصر – الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وهو ما أسهم في ربط أكثر من محافظة بالقاهرة الكبرى وتسهيل حركة التنقل اليومية.

إقبال متزايد بفضل سرعة الخدمة وانتظامها

وأوضح أن تشغيل الأتوبيس الترددي بدأ بعدد محدود من الحافلات، إلا أن الإقبال الكبير من المواطنين دفع إلى زيادة عددها، خاصة في ظل ما حققه المشروع من تقليل زمن التقاطر، وسرعة الوصول، وانتظام مواعيد الرحلات، فضلًا عن مستوى الخدمة الجيد الذي لمسه المواطنون على أرض الواقع.

التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية

وفي الوقت ذاته، تواصل وزارة النقل أعمال التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تركيب الأنظمة الإلكترونية وبوابات التذاكر الذكية، وتجهيز أرصفة الركاب وكباري المشاة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية وتأمين المسار المنفصل للأتوبيس.

بديل حضاري وآمن للميكروباص

ويُعد الأتوبيس الترددي السريع البديل الحضاري والآمن لسيارات الميكروباص على الطريق الدائري، إذ يعمل من خلال مسار معزول بالكامل في منتصف الطريق لتجنب الزحام، ويعتمد على أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، مُصنّعة محليًا، بسعة استيعابية كبيرة وانتظام دقيق في المواعيد.

تكامل مع منظومة النقل الذكي

ويستهدف المشروع تحقيق تكامل كامل مع منظومة النقل الجماعي الذكي، من خلال الربط مع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، بما يسهم في ربط القاهرة الكبرى وتسهيل حركة الانتقال بين شرقها وغربها والعاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف استراتيجية تتجاوز النقل

ولا يقتصر دور مشروع BRT على كونه وسيلة نقل جماعي، بل يمتد ليشمل تخفيف التكدس المروري على الطريق الدائري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للطريق بعد الانتهاء من أعمال التوسعة الشاملة، ليصبح أحد أهم الشرايين المرورية الحديثة في العاصمة.