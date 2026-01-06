قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية ضمن خطتها للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، تسهم في تخفيف التكدس المروري وتقليل الأعباء الاقتصادية. 

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن، المتخصص في شئون وزارة النقل، عن حقائق مهمة تتعلق بتكلفة المشروع وجدواه الاقتصادية ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.

توفير  5 مليارات دولار 

أكد الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع ساهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات دولار على الدولة، مقارنة بتكلفة إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لتحقيق أعلى استفادة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على كفاءة الخدمة وجودتها.

تذكرة مخفضة تراعي محدودي الدخل

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتَي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي في متناول جميع فئات المجتمع، حيث يبدأ من خمسة جنيهات فقط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والطلاب والعاملين.

مكمل لمنظومة المترو وليس بديلاً عنها

وشدد على أن الأتوبيس الترددي لا يُعد بديلاً عن الخط الخامس لمترو الأنفاق، وإنما يأتي مكملًا لشبكة المترو القائمة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف ربط وسائل النقل المختلفة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة، حال استمرار المزايا التي بدأ بها المشروع.

انطلاق المرحلة الأولى وربط المحافظات

وأشار عبد الرحمن إلى أن المرحلة الأولى من مشروع BRT انطلقت في يونيو الماضي، وشملت تشغيل 14 محطة تمتد من طريق مصر – الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وهو ما أسهم في ربط أكثر من محافظة بالقاهرة الكبرى وتسهيل حركة التنقل اليومية.

إقبال متزايد بفضل سرعة الخدمة وانتظامها

وأوضح أن تشغيل الأتوبيس الترددي بدأ بعدد محدود من الحافلات، إلا أن الإقبال الكبير من المواطنين دفع إلى زيادة عددها، خاصة في ظل ما حققه المشروع من تقليل زمن التقاطر، وسرعة الوصول، وانتظام مواعيد الرحلات، فضلًا عن مستوى الخدمة الجيد الذي لمسه المواطنون على أرض الواقع.

التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية

وفي الوقت ذاته، تواصل وزارة النقل أعمال التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تركيب الأنظمة الإلكترونية وبوابات التذاكر الذكية، وتجهيز أرصفة الركاب وكباري المشاة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية وتأمين المسار المنفصل للأتوبيس.

بديل حضاري وآمن للميكروباص

ويُعد الأتوبيس الترددي السريع البديل الحضاري والآمن لسيارات الميكروباص على الطريق الدائري، إذ يعمل من خلال مسار معزول بالكامل في منتصف الطريق لتجنب الزحام، ويعتمد على أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، مُصنّعة محليًا، بسعة استيعابية كبيرة وانتظام دقيق في المواعيد.

تكامل مع منظومة النقل الذكي

ويستهدف المشروع تحقيق تكامل كامل مع منظومة النقل الجماعي الذكي، من خلال الربط مع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، بما يسهم في ربط القاهرة الكبرى وتسهيل حركة الانتقال بين شرقها وغربها والعاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف استراتيجية تتجاوز النقل

ولا يقتصر دور مشروع BRT على كونه وسيلة نقل جماعي، بل يمتد ليشمل تخفيف التكدس المروري على الطريق الدائري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للطريق بعد الانتهاء من أعمال التوسعة الشاملة، ليصبح أحد أهم الشرايين المرورية الحديثة في العاصمة.

الأتوبيس الترددي مشروعات النقل الجماعي مشروع الأتوبيس الترددي السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

منظمة خريجي الأزهر تحتفي بميلاد " الطيب"..علم يتجدد ونفع للإنسانية

هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله

هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله؟.. عطية لاشين يوضح

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد