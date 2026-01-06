هل يكون الأتوبيس الترددي بديلا عن الخط الخامس للمترو؟

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن، المتخصص في أخبار وزارة النقل، حقيقة توفير الأوتوبيس الترددي لـ5 مليارات دولار على الدولة، موضحا أن سعر التذكرة في متناول المواطن محدود الدخل حيث تبدأ بخمس جنيهات.



وقال "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأتوبيس الترددي لن يكون بديلا عن الخط الخامس للمترو، وإنما مكمل لشبكة مترو الأنفاق حال تحققت المزايا التي بدأ بها.

وأكد أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي بدأت في يونيو الماضي بواقع 14 محطة ممتدة من طريق مصر إسكندرية الزراعة وحتى محطة أكاديمية الشرطة بالتجمع أي أنها ربطت محافظتين بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أن الأتوبيس الترددي أفضل من الأتوبيسات العادية نظرًا للإقبال الكبير والمزايا التي حققها من حيث زمن التقاطر وزمن وصول الرحلة، والمواطن لمس خدمة جيدة موجودة.

