وسط سعادة وفرحة.. وكيل تعليم أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم في أبوتيج

شهد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء الحفل السنوى الذى اقامته إدارة أبوتيج التعليمية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الإدارة.

وذلك بمقر مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الميكانيكية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .

وبحضور الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية والدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية بالمديرية وخالد أحمد جمعة موجه عام التربية الدينية الإسلامية بالمديرية وفضيلة الشيخ يونس تركى مدير إدارة أوقاف أبوتيج ومحمد عبد الرحيم موجه أول اللغة العربية بإدارة أبوتيج التعليمية والدكتور سيد عبد العال موجه التربية الاجتماعية بالإدارة ومحمد البهنساوى مدير إدارة التعليم الفنى بأبوتيج ومحمد سعد مدير مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الميكانيكية ولفيف من قيادات التربية والتعليم وتوجيه اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية.

تكريم 9 طلاب الفائزين بالمراكز الأولى

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب للدكتور محمد العجان، والتى رحب فيها بالقيادات الحضور والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.

ثم كرم وكيل الوزارة 9 طلاب فائزين بالمراكز الأولى بعدد 3 مستويات للمسابقة ثم تكريم 50 طالبا وطالبة من المشاركين فى مسابقة حفظ القران الكريم بمختلف مستوياتها تحفيزا وتقديرا لهم وسلمهم نسخة من المصحف الشريف و الهدايا المالية وشهادات التقدير وسط جو من البهجة والسعادة من الحضور .

كما كرم وكيل الوزارة فضيلة الشيخ يونس تركى مدير إدارة أوقاف أبوتيج والشيخ محمد بالإدارة لتحكيم المسابقة واختيار الفائزين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال كلمته - الشكر للقائمين على المسابقة والطلاب المكرمين وحثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفوق الدراسى واصفا حفظهم للقران الكريم بأنه ليس مجرد إنجاز فحسب بل مسؤولية وأمانة لأن القرآن هو منهج للحياة يظهر فى صدق حديثهم وأمانة تعاملهم وبرهم بوالديهم وتفوقهم العلمى وطالبهم بأن يجعلوا القران رفيقا لهم فى دراستهم وحياتهم ليكون لهم نورا فى الدنيا وذخرا فى الآخرة معلنا تقديم كافة أوجه الدعم للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية وكافة المسابقات والفعاليات وتكريم المتميزين منهم فى كافة المناسبات.