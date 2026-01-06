قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط سعادة وفرحة.. وكيل تعليم أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم في أبوتيج

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بإدارة أبوتيج التعليمية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بإدارة أبوتيج التعليمية
إيهاب عمر

شهد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء الحفل السنوى الذى اقامته إدارة أبوتيج التعليمية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الإدارة.

 وذلك بمقر مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الميكانيكية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .

وبحضور الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية والدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية بالمديرية وخالد أحمد جمعة موجه عام التربية الدينية الإسلامية بالمديرية وفضيلة الشيخ يونس تركى مدير إدارة أوقاف أبوتيج ومحمد عبد الرحيم موجه أول اللغة العربية بإدارة أبوتيج التعليمية والدكتور سيد عبد العال موجه التربية الاجتماعية بالإدارة ومحمد البهنساوى مدير إدارة التعليم الفنى بأبوتيج ومحمد سعد مدير مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الميكانيكية ولفيف من قيادات التربية والتعليم وتوجيه اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية.

تكريم 9 طلاب الفائزين بالمراكز الأولى

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب للدكتور محمد العجان، والتى رحب فيها بالقيادات الحضور والطلاب المكرمين وأولياء الأمور. 

ثم كرم وكيل الوزارة 9 طلاب فائزين بالمراكز الأولى بعدد 3 مستويات للمسابقة ثم تكريم 50 طالبا وطالبة من المشاركين فى مسابقة حفظ القران الكريم بمختلف مستوياتها تحفيزا وتقديرا لهم وسلمهم نسخة من المصحف الشريف و الهدايا المالية وشهادات التقدير وسط جو من البهجة والسعادة من الحضور . 

كما كرم وكيل الوزارة فضيلة الشيخ يونس تركى مدير إدارة أوقاف أبوتيج والشيخ محمد بالإدارة لتحكيم المسابقة واختيار الفائزين. 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال كلمته - الشكر للقائمين على المسابقة والطلاب المكرمين وحثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفوق الدراسى واصفا حفظهم للقران الكريم بأنه ليس مجرد إنجاز فحسب بل مسؤولية وأمانة لأن القرآن هو منهج للحياة يظهر فى صدق حديثهم وأمانة تعاملهم وبرهم بوالديهم وتفوقهم العلمى وطالبهم بأن يجعلوا القران رفيقا لهم فى دراستهم وحياتهم ليكون لهم نورا فى الدنيا وذخرا فى الآخرة معلنا تقديم كافة أوجه الدعم للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية وكافة المسابقات والفعاليات وتكريم المتميزين منهم فى كافة المناسبات.

وزارة التربية والتعليم إدارة أبوتيج التعليمية حفظة القرآن الكريم مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الميكانيكية إدارة أوقاف أبوتيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد