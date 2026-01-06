سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعه اليوم الثلاثاء 6 يناير كانون الثاني 2026، مسجلاً نحو 47.23 جنيه للشراء ونحو 47.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي أقل سعر عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري



وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد والأسكندرية نحو 47.20 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.30 جنيه.



وبلغ سعر شراء الدولار في بنك التجاري الدولي وبنك مصر نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أعلى سعر للشراء والبيع عند 47.30 جنيه و47.40 جنيه.

عجز الموازنة المصرية

ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الحالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بضغط من فوائد الديون التي استهلكت أغلب الإيرادات تقريباً مواصلة في الضغط على المصروفات، ومن جانب آخر تحسن الفائض الأولي بنسبة 80%، مع تسارع في وتيرة الإيرادات.