الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يبحث ورئيس جهاز العلمين توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين

محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس جهاز مدينة العلمين
محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس جهاز مدينة العلمين
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء بمكتبه الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والوفد المرافق ،  بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني ، وذلك في إطار  التعاون المستمر.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات التنسيقية بشأن توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين خاصة بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وعمل الحيز العمراني لها ، والتعاون مع مدينة العلمين الجديدة في توفير المعدات ، ووضع برتوكول تعاون بشأن الإسراع في توافر الخدمات وفق التوقيتات المحددة .

كما تناول اللقاء منطقة الخدمات بزهرة العلمين مع توافر المرافق اللازمة لها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة .

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون بشأن المدفن الصحى بالعلمين الجديدة وتجميع القمامة من  مدينة العلمين  والقرى الساحلية والتعاون خاصة مع خبرة مدينة العلمين الجديدة والمشاركة  بشأن المنطقة الحرفية المقترحة بمطروح  ومخططها والإجراءات التي سيتم العمل بها وفقا لنموذج المنطقة الحرفية بالعلمين الجديدة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل إهداء الدروع حيث اهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة ،واهدى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة درع المدينة لمحافظ مطروح تقديرا واعتزازا لجهود التعاون والتنسيق المستمر  مع مكانة المحافظة وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدينة العلمين

