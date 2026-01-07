قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 : استثمار بسيط

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

التخطيط المدروس والحوار الواضح يساعدان في حل المشاكل الصغيرة ثق بالخطوات الثابتة والمتأنية بدلاً من الحلول السريعة. قدّم المساعدة عند طلبها وتقبّل الدعم اللطيف، بحلول المساء، ستشعر بمزيد من الهدوء والقدرة، وستكون مستعدًا لاتخاذ خطوات مسؤولة في المستقبل القريب

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

ركّز على المهام الرئيسية وأنهِ مشروعًا واحدًا قبل البدء بآخر. سيُسهّل التواصل الهادئ مع الزملاء التعاون ويُتيح المجال لأفكار مفيدة، إذا طلبت المساعدة، سيستجيب الآخرون بلطف.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

إن كنت أعزبًا، ابتسم وانضم إلى مجموعاتٍ ودودة؛ فقد يلاحظك شخصٌ لطيف تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات اللفتات الصغيرة المدروسة ستكون أهم من الوعود الكبيرة. استمع بصبرٍ وشارك خططًا بسيطة. . 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تشكو بعض النساء من التهابات الجيوب الأنفية، بينما قد تُسبب مشاكل الفم إزعاجًا للأطفال.تناول طعامًا صحيًا وتجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت يجب على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الحذر. 

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

شارك خططك بصدق مع صديق أو أحد أفراد عائلتك تثق به للحصول على رؤية واضحة، قد يفيدك استثمار بسيط في التعلم أو الأدوات لاحقًا. حافظ على سجلاتك منظمة وتجنب المخاطرة.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

السفير محمد نصر

سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد الميلاد

أرشيفية

إعلام عبري: قتيل وعدد من الإصابات الخطيرة في القدس جراء دهس خلال تظاهرة للحريديم

صدى البلد

بريطانيا تحتفظ بذهب فنزويلي قيمته 3 مليارات دولار رغم توتر العلاقات مع كراكاس

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد