تشكيل بتروجت في مواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر والمقرر إقامته مساء اليوم.

تشكيل بتروجت ضد الجونة

- عمر صلاح لحراسة المرمى

- وفي خط الدفاع كل من: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

- وفي خط الوسط كل من: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى البدري

- وفي خط الهجوم كل من بدر موسى ومحمد دودو ورشيد أحمد

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد بلال، أحمد عبد الرسول، صابر الشيمي، الفا توريه

الوسط: خالد صديق، حافظ إبراهيم، عبد الله السعيد، رضا صلاح

الهجوم: أحمد جمال، أدهم كريم.