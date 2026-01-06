باريس تفتح نافذة غير مسبوقة بين دمشق وتل أبيب.. محادثات «إيجابية» واتفاقات أولية في الطب والطاقة والزراعة

كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية عن تطورات لافتة في مسار المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، حيث أفادت القناة 15 العبرية بوجود اتفاق بين الجانبين على إجراء محادثات في مجالات الطب والطاقة والزراعة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجولة الخامسة من المحادثات السورية–الإسرائيلية التي عُقدت في باريس برعاية أمريكية كانت «إيجابية»، مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على تسريع وتيرة المفاوضات، وزيادة اللقاءات، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة.

في المقابل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير متحمس لمسار المفاوضات، في ظل تمسك دمشق بمطالبها، وعلى رأسها انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024، إضافة إلى إزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز في جنوب سوريا.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن نتنياهو لا يخفي رفضه لهذه المطالب، رغم أن الإدارة الأمريكية تعتبرها «منطقية».

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية، بحسب ما نقلته القناة 12، أن هذه المحادثات جاءت نتيجة ضغط مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطرفين، بهدف تحقيق استقرار أمني على الحدود، وهو ما قد يشكل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات مستقبلًا.

وشارك في الوفد الإسرائيلي الذي التقى الوفد السوري في باريس كل من سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان جوفمان، والمرشح لرئاسة الموساد، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايخ.

في المقابل، ترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضمّ أيضًا رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، وفق ما أفاد مصدر حكومي سوري.